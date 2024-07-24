Подростки, издевавшиеся над женщиной-инвалидом в Рубцовске, попытались объясниться
Историей уже заинтересовались в полиции и СК
24 июля 2024, 19:29, ИА Амител
Школьники, которые глумились над женщиной-инвалидом в Рубцовске, заявили, что, выбивая ведро из-под ног, заботились о ее комфорте. Как сообщает Mash Siberia, они якобы хотели, чтобы она пересела на лавочку.
Подростки утверждают, что не испытывают ненависти к женщине и дружат с ней. При этом у местных жителей к ним есть претензии: молодежь постоянно шумит на строительной площадке и допоздна катается на мопедах.
Отец парня, выбившего ведро из-под женщины на камеру, заявил, что поговорил с сыном. Он утверждает, что у мальчика сложный период в жизни: больше года назад у него умерла мама, а сейчас тяжело болеет бабушка. При этом историей уже заинтересовались правоохранительные органы: Следственный комитет и полиция начали проверку.
19:46:08 24-07-2024
Зверенышей в клетку, их родителей стерилизовать чтобы больше не плодились.
20:02:41 24-07-2024
поганцы...
20:17:47 24-07-2024
"заявил, что поговорил с сыном" говорить надо было раньше - это называется воспитание, а сейчас это вполне взрослый человек
20:40:17 24-07-2024
> выбивая ведро из-под ног, заботились о ее комфорте
Уровень цинизма, недостижимый даже для меня!
07:37:07 25-07-2024
И всегда начинают давить на жалость - мама умерла, бабушка закурила, папа запил, кошка разбилась, собака под колеса автомобиля попала, любимая зажигалка потерялась, штанишки порвались…. Да какое это основание для жестокости к другим людям?
08:18:14 25-07-2024
Это Рубчик, детка. Он, как вирус герпеса, показывает себя неожиданно.