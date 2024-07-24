Подростки, издевавшиеся над женщиной-инвалидом в Рубцовске, попытались объясниться

Историей уже заинтересовались в полиции и СК

24 июля 2024, 19:29, ИА Амител

Хулиган / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Школьники, которые глумились над женщиной-инвалидом в Рубцовске, заявили, что, выбивая ведро из-под ног, заботились о ее комфорте. Как сообщает Mash Siberia, они якобы хотели, чтобы она пересела на лавочку.

Подростки утверждают, что не испытывают ненависти к женщине и дружат с ней. При этом у местных жителей к ним есть претензии: молодежь постоянно шумит на строительной площадке и допоздна катается на мопедах.

Отец парня, выбившего ведро из-под женщины на камеру, заявил, что поговорил с сыном. Он утверждает, что у мальчика сложный период в жизни: больше года назад у него умерла мама, а сейчас тяжело болеет бабушка. При этом историей уже заинтересовались правоохранительные органы: Следственный комитет и полиция начали проверку.