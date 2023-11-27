Подростка с другом задержали за поджог релейного шкафа в Новосибирской области

За это им обещали заплатить

27 ноября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Подростка и его друга задержали в Новосибирской области по подозрению в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает Mash Siberia.

По предварительным данным, диверсию совершили 21 ноября на 15-м километре перегона Клещиха – Чемской. Подозреваемых в поджоге установили сотрудники Восточного управления на транспорте. Задержанных двое, один из них несовершеннолетний. Отмечается, что за поджог им обещали заплатить.

В отношении задержанных решается вопрос о помещении под стражу. Старшему из поджигателей грозит до 20 лет тюрьмы.