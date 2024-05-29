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Подростка сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести

29 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Кадры с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Кадры с места аварии / "Инцидент Барнаул"

14-летнего подростка сбили на Павловском тракте в Барнауле. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

63-летний водитель за рулем автомобиля Subaru Forester наехал на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

"Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на правила проезда пешеходных переходов, заблаговременно снижайте скорость движения, будьте предельно внимательными и осторожными участниками дорожного движения", – напомнили в Госавтоинспекции.

Барнаул ДТП

Комментарии 1

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Змей

20:32:38 29-05-2024

Подземные переходы надо строить. И не будет таких наездов

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