Подростка сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавший получил травмы различной степени тяжести

29 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Кадры с места аварии / "Инцидент Барнаул"

14-летнего подростка сбили на Павловском тракте в Барнауле. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

63-летний водитель за рулем автомобиля Subaru Forester наехал на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести.