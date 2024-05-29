Подростка сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Пострадавший получил травмы различной степени тяжести
29 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Кадры с места аварии / "Инцидент Барнаул"
14-летнего подростка сбили на Павловском тракте в Барнауле. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
63-летний водитель за рулем автомобиля Subaru Forester наехал на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести.
"Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на правила проезда пешеходных переходов, заблаговременно снижайте скорость движения, будьте предельно внимательными и осторожными участниками дорожного движения", – напомнили в Госавтоинспекции.
20:32:38 29-05-2024
Подземные переходы надо строить. И не будет таких наездов