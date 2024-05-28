В Алтайском крае два человека погибли при опрокидывании "Жигулей" в кювет

Полиция проводит проверку

28 мая 2024, 13:40, ИА Амител

ДТП в Михайловском районе / Кадр: ГИБДД Алтайского края

Два человека погибли при опрокидывании ВАЗ-2106 в затопленный кювет в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП случилось 28 мая около 07:00 на 206-м километре трассы К-03 вблизи села Ракиты. Женщина 1994 года рождения ехала на "Жигулях" со стороны села Бор-Форпост в направлении Михайловского, но по пути не справилась с управлением.

"В результате ДТП водитель и его пассажир – мужчина 1991 года рождения – скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – подчеркнули в ведомстве.

В произошедшем разбираются полицейские. Назначена проверка.