В Алтайском крае два человека погибли при опрокидывании "Жигулей" в кювет
Полиция проводит проверку
28 мая 2024, 13:40, ИА Амител
ДТП в Михайловском районе / Кадр: ГИБДД Алтайского края
Два человека погибли при опрокидывании ВАЗ-2106 в затопленный кювет в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.
ДТП случилось 28 мая около 07:00 на 206-м километре трассы К-03 вблизи села Ракиты. Женщина 1994 года рождения ехала на "Жигулях" со стороны села Бор-Форпост в направлении Михайловского, но по пути не справилась с управлением.
"В результате ДТП водитель и его пассажир – мужчина 1991 года рождения – скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", – подчеркнули в ведомстве.
В произошедшем разбираются полицейские. Назначена проверка.
15:40:31 28-05-2024
Пару часов назад, не доезжая тальменки, тоже опрокинутая в кювете. Скорее всего с погибшими.
07:48:24 29-05-2024
Женщина 1994 года рождения --- опять молодая