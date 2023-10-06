Подростка убило током на территории завода в Сибири
Он забрался туда, чтобы украсть кабель
06 октября 2023, 16:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
17-летний подросток погиб на территории Юргинского машзавода. Об этом сообщает Mash Siberia.
Предварительно установлено, что парень забрался на территорию предприятия, чтобы украсть кабель. Прошел в цех, где его ударило током. Удар был такой силы, что молодой человек сгорел на месте.
Отмечается, что семью парня оценивают как благополучную. Сам он состоял на учете в ПДН, однако зимой его сняли из-за исправления.
Ранее сообщалось, что 11-летний школьник погиб на уроке физкультуры в Красноярске.
12:06:07 08-10-2023
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