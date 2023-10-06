Подростка убило током на территории завода в Сибири

Он забрался туда, чтобы украсть кабель

06 октября 2023, 16:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

17-летний подросток погиб на территории Юргинского машзавода. Об этом сообщает Mash Siberia.

Предварительно установлено, что парень забрался на территорию предприятия, чтобы украсть кабель. Прошел в цех, где его ударило током. Удар был такой силы, что молодой человек сгорел на месте.

Отмечается, что семью парня оценивают как благополучную. Сам он состоял на учете в ПДН, однако зимой его сняли из-за исправления.

Ранее сообщалось, что 11-летний школьник погиб на уроке физкультуры в Красноярске.