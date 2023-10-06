Пятиклассник умер на уроке физкультуры в сибирской школе
Предварительная причина – остановка сердца
06 октября 2023, 11:46, ИА Амител
Фото: СК по Красноярскому краю
Пятиклассник умер во время урока физкультуры в красноярской школе. Об этом сообщили в местном СК.
11-летний ученик школы № 85 потерял сознание на занятии. На место вызвали медиков, но они лишь констатировали смерть.
По предварительным данным, причиной стала остановка сердца. В ситуации разбираются специалисты.
Ранее сообщалось, что в Барнауле физрук ударил ребенка на уроке. Городской комитет по образованию начал проверку после публикации сообщений в СМИ.
12:02:30 06-10-2023
Посмотрите чем кормят импортозамещатели население. С ихней химозы даже покойники не разлагаются
13:45:30 06-10-2023
Гость (12:02:30 06-10-2023) Посмотрите чем кормят импортозамещатели население. С ихней х... А ничего, что в Америке молоко продают в бутылях по 5л и оно полгода может стоять в холодильнике? А хлеб есть невозможно? И у кого больше химозы?
15:16:55 06-10-2023
Гость (13:45:30 06-10-2023) А ничего, что в Америке молоко продают в бутылях по 5л и оно... А мы в России живём и в Америку переезжать не планируем. В США на пособие по безработице жить можно
12:19:14 06-10-2023
Зачем эта физра вообще нужна? Здоровому спорт не нужен, больному вреден. Сделать ее по желанию, открыть фитнесс зал. Кому надо пусть идет туда. Кто плохо себя чувствует пусть дома сидит.
12:50:37 06-10-2023
Гость (12:19:14 06-10-2023) Зачем эта физра вообще нужна? Здоровому спорт не нужен, боль... Здоровому спорт нужен, чтобы оставаться здоровым.
12:55:44 06-10-2023
Гость (12:19:14 06-10-2023) Зачем эта физра вообще нужна? Здоровому спорт не нужен, боль... Малоподвижность сейчас главный фактор риска ранней смерти, рака, диабета, деменции, хуже даже курения и алкоголя. Здоровый, занимаясь спортом, дольше останется здоровым. Больной, занимаясь спортом, дольше проживет. Здесь просто трагическое совпадение, с такой предрасположенностью школьник мог и в другом месте умереть. Вопрос, делал ли физрук непрямой массаж сердца, он обязан это уметь.
13:53:05 06-10-2023
Гость (12:55:44 06-10-2023) Малоподвижность сейчас главный фактор риска ранней смерти, р... Читаем ниже- 15-летний хоккеист умер, и молодой и официально здоровый. Может учителям перестать гонять детей как бешенных,у всех разные физические возможности . Но у них хоть умирай, но норматив сдай. Что потом и происходит.
14:05:07 06-10-2023
ха-ха (13:53:05 06-10-2023) Читаем ниже- 15-летний хоккеист умер, и молодой и официально... Неужели в каких-то школах гоняют детей на физ-ре? Мои дети сменили несколько школ. И по их словам на физ-ре довольно расслабленно ведутся занятия. Просто легкая разминка. Дети, если что, совсем не спортивные, но все равно, по их мнению, физ-ра в школе легкая
15:03:21 06-10-2023
Гость (14:05:07 06-10-2023) Неужели в каких-то школах гоняют детей на физ-ре? Мои дети с... А у нас на физ-ре в 90-ых физрук приходил, девчонок отпускал, нам, пацанам давал футбольный мяч и шел бухать к трудовику! Вот это физ-ра настоящая была!))))))))
14:53:29 06-10-2023
Никто в общеобразовательной школе спортом не занимается. В школе - именно физкультура. Физкультура полезна и здоровому и больному. А спорт - это совсем другое. И от него реально калечатся.
15:27:46 06-10-2023
а у нас физруком Ракшин был... дальше сами додумывайте.
15:42:57 06-10-2023
Гость (15:27:46 06-10-2023) а у нас физруком Ракшин был... дальше сами додумывайте.... У вас лыжи не ехали? ))
16:24:25 06-10-2023
Гость (15:42:57 06-10-2023) У вас лыжи не ехали? ))... Они везде ходили и спали в лыжах))