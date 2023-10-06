Пятиклассник умер на уроке физкультуры в сибирской школе

Предварительная причина – остановка сердца

06 октября 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: СК по Красноярскому краю

Пятиклассник умер во время урока физкультуры в красноярской школе. Об этом сообщили в местном СК.

11-летний ученик школы № 85 потерял сознание на занятии. На место вызвали медиков, но они лишь констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной стала остановка сердца. В ситуации разбираются специалисты.

Ранее сообщалось, что в Барнауле физрук ударил ребенка на уроке. Городской комитет по образованию начал проверку после публикации сообщений в СМИ.