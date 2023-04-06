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Подростка, устроившего диверсию за пять тысяч рублей, арестовали в Сибири

Совершил поджог на железной дороге для "подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ"

06 апреля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Кемеровской области на два месяца арестовали 16-летнего жителя, устроившего диверсию на железной дороге, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"28 марта 2023 года обвиняемый, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги, получив за это денежное вознаграждение", – рассказали в ведомстве.

Подростка арестовали на срок до 1 июня 2023 года. Вину он признал. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы по статье "Диверсия" (ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Как уточняет Западно-Сибирская транспортная прокуратура, подросток получил 5 тыс. рублей за "разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ".

Происшествия дети

Комментарии 3

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Гость

16:56:48 06-04-2023

Идиот, в медицинском смысле.

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Гость

18:15:31 06-04-2023

В Кемеровской области на два месяца арестовали 16-летнего жителя, Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы по статье "Диверсия" Кто писал тему забыл прочитать? Несовершеннолетним назначается наказание до 10 лет лишения свободы. Никто не пострадал. Назначат лет 5 условно ибо за убийство таким дают 5-6 лет реально.

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Гость

19:25:36 06-04-2023

Условно тут не будет.

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