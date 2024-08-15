Подростки разбились на мопеде в Алтайском крае

Оба получили травмы и попали в больницу

15 августа 2024, 14:17, ИА Амител

Фото с места аварии / ГАИ по Алтайскому краю

Авария с участием мопеда произошла в Курьинском районе. Об этом рассказали в региональном ГАИ.

Водитель "Тойоты" ехал по трассе и не выдержал безопасную дистанцию до мопеда Racer. Произошло столкновение, в результате которого водитель мопеда 2011 года рождения и его пассажир 2009 года рождения получили травмы.

Оба пострадавших попали в больницу.