Подростки разбились на мопеде в Алтайском крае
Оба получили травмы и попали в больницу
15 августа 2024, 14:17, ИА Амител
Фото с места аварии / ГАИ по Алтайскому краю
Авария с участием мопеда произошла в Курьинском районе. Об этом рассказали в региональном ГАИ.
Водитель "Тойоты" ехал по трассе и не выдержал безопасную дистанцию до мопеда Racer. Произошло столкновение, в результате которого водитель мопеда 2011 года рождения и его пассажир 2009 года рождения получили травмы.
Оба пострадавших попали в больницу.
14:32:04 15-08-2024
Родители вы зачем откупаетесь от детей подарком мотоцикла?
15:25:26 15-08-2024
Гость (14:32:04 15-08-2024) Родители вы зачем откупаетесь от детей подарком мотоцикла? ... они уверены, что следующий получится нормальным, наверное.
17:48:53 15-08-2024
теперь пусть мучаются с калекой
22:21:04 15-08-2024
Водитель тойоты решил пошутить.