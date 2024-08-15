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Подростки разбились на мопеде в Алтайском крае

Оба получили травмы и попали в больницу

15 августа 2024, 14:17, ИА Амител

Фото с места аварии / ГАИ по Алтайскому краю

Авария с участием мопеда произошла в Курьинском районе. Об этом рассказали в региональном ГАИ.

Водитель "Тойоты" ехал по трассе и не выдержал безопасную дистанцию до мопеда Racer. Произошло столкновение, в результате которого водитель мопеда 2011 года рождения и его пассажир 2009 года рождения получили травмы. 

Оба пострадавших попали в больницу.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

14:32:04 15-08-2024

Родители вы зачем откупаетесь от детей подарком мотоцикла?

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Элен без ребят

15:25:26 15-08-2024

Гость (14:32:04 15-08-2024) Родители вы зачем откупаетесь от детей подарком мотоцикла? ... они уверены, что следующий получится нормальным, наверное.

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серый

17:48:53 15-08-2024

теперь пусть мучаются с калекой

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Гость

22:21:04 15-08-2024

Водитель тойоты решил пошутить.

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