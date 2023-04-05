Подростки устраивают опасные игры в бийском бомбоубежище
Долгое время за объектом никто не ухаживал, он деформировался и зарос мусором
05 апреля 2023, 16:41, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители станции Чемровка в Бийске рассказали об опасном бомбоубежище, в котором играют дети. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По словам местных, раньше войти на объект можно было в полный рост, но теперь, из-за того что за ним никто не ухаживал, убежище стало осыпаться и зарастать мхом.
Сельчане, чтобы обезопасить детей, хотели самостоятельно заколотить вход, но опасаются того, что у бомбоубежища сразу найдётся хозяин. В ГОЧС Бийска отметили, что объект не входит в их зону ответственности.
Люди опасаются, что дети могут пострадать во время игр и просят местную власть разобраться с проблемой.
20:51:46 05-04-2023
да похрену пусть играют пусть их там завалит и мы потом про это новости почитаем