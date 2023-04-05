Подростки устраивают опасные игры в бийском бомбоубежище

Долгое время за объектом никто не ухаживал, он деформировался и зарос мусором

05 апреля 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители станции Чемровка в Бийске рассказали об опасном бомбоубежище, в котором играют дети. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам местных, раньше войти на объект можно было в полный рост, но теперь, из-за того что за ним никто не ухаживал, убежище стало осыпаться и зарастать мхом.

Сельчане, чтобы обезопасить детей, хотели самостоятельно заколотить вход, но опасаются того, что у бомбоубежища сразу найдётся хозяин. В ГОЧС Бийска отметили, что объект не входит в их зону ответственности.

Люди опасаются, что дети могут пострадать во время игр и просят местную власть разобраться с проблемой.