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Решил заглянуть внутрь. Что известно о гибели школьника в бетонном колодце на Алтае?

Над землёй бетонное кольцо возвышается на полтора метра, из-за чего упасть туда случайно нельзя

05 апреля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи раскрыли, что известно о гибели 13-летнего ребёнка, тело которого нашли в колодце в селе Усть-Алейка. Как сообщают "Аргументы и факты", сам колодец глубиной 2,5 метра находится на территории производственного предприятия на окраине села. В местной администрации не знают, кому он принадлежит.

Сейчас у следствия есть версия, что ребёнок решил заглянуть внутрь, соскользнул и не смог выбраться. Над землей бетонное кольцо возвышается на полтора метра, из-за чего упасть туда случайно нельзя.

"Частично колодец наполнен водой. Мальчик мог замёрзнуть внутри. Видимых повреждений на его теле нет. Точная причина смерти станет известна после судмедэкспертизы", - отмечает издание. 

Напомним, об исчезновении ребёнка стало известно 2 апреля. Он ушёл из дома и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего нашли в колодце на территории промышленной площадки. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

Алтайский край трагедии

Комментарии 4

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Гость

13:57:25 05-04-2023

"Над землей бетонное кольцо возвышается на полтора метра, из-за чего упасть туда случайно нельзя" - а по фотографии его высота сантиметров 60-70, чуть выше колен полицейского

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Гость

14:58:17 05-04-2023

Гость (13:57:25 05-04-2023)"Над землей бетонное кольцо возвышается на полтора метра, из... Это просто в полицейском три метра роста

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Мимопроходящий

14:22:12 05-04-2023

Не все так просто - на фото не видно на чем стоит полицейский.

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Гость

15:28:12 05-04-2023

Всё, как раз, просто. Кольцо имеет в высоту 900 мм., так что в тексте опечатка- не "полтора", а "полметра".

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