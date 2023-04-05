Решил заглянуть внутрь. Что известно о гибели школьника в бетонном колодце на Алтае?

Над землёй бетонное кольцо возвышается на полтора метра, из-за чего упасть туда случайно нельзя

05 апреля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи раскрыли, что известно о гибели 13-летнего ребёнка, тело которого нашли в колодце в селе Усть-Алейка. Как сообщают "Аргументы и факты", сам колодец глубиной 2,5 метра находится на территории производственного предприятия на окраине села. В местной администрации не знают, кому он принадлежит.

Сейчас у следствия есть версия, что ребёнок решил заглянуть внутрь, соскользнул и не смог выбраться. Над землей бетонное кольцо возвышается на полтора метра, из-за чего упасть туда случайно нельзя.

"Частично колодец наполнен водой. Мальчик мог замёрзнуть внутри. Видимых повреждений на его теле нет. Точная причина смерти станет известна после судмедэкспертизы", - отмечает издание.

Напомним, об исчезновении ребёнка стало известно 2 апреля. Он ушёл из дома и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего нашли в колодце на территории промышленной площадки. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).