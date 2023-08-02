Подростки в Красноярске сожгли релейные шкафы за 14 тысяч рублей

Парни понимали, что их вербуют, но согласились на работу

02 августа 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Красноярске трое подростков сожгли релейные шкафы за 14 тысяч рублей. Об этом сообщает Kras Mash.

На допросе 16-летний школьник рассказал, что познакомился в интернете с человеком под ником "Пират". Последний уверял подростка, что его действия не будут диверсией и все пройдет хорошо. Школьник понимал, что его вербуют, но согласился на работу, взял двух друзей и совершил поджог.

Деньги до него дошли, но вскоре за ним пришли силовики. Дело на школьника завели по статье "Диверсия".