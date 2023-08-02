Подростки в Красноярске сожгли релейные шкафы за 14 тысяч рублей
Парни понимали, что их вербуют, но согласились на работу
02 августа 2023, 12:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Красноярске трое подростков сожгли релейные шкафы за 14 тысяч рублей. Об этом сообщает Kras Mash.
На допросе 16-летний школьник рассказал, что познакомился в интернете с человеком под ником "Пират". Последний уверял подростка, что его действия не будут диверсией и все пройдет хорошо. Школьник понимал, что его вербуют, но согласился на работу, взял двух друзей и совершил поджог.
Деньги до него дошли, но вскоре за ним пришли силовики. Дело на школьника завели по статье "Диверсия".
12:21:19 02-08-2023
Теперь под мобилизацию не попадут. Если только в аналог Вагнера
12:22:57 02-08-2023
Деньги до него дошли --- интересно сколько. Гегемон может их нарисовать хоть сколько
12:23:21 02-08-2023
Тик ток головного мозга, зато "минуту славы" заработали, жизнь себе поломали.
13:04:18 02-08-2023
ВВП (12:23:21 02-08-2023) Тик ток головного мозга, зато "минуту славы" заработали, жиз... хорошо, что не поломали сотням. а их существование ничего не стоит.
12:23:52 02-08-2023
Дело на школьника завели по статье "Диверсия". ------- А на друзей не завели? Они же сообщники!!!
12:34:02 02-08-2023
Походу автор этого детектива опер из отдела по борьбе с дитями, который и фабриковал это дело. "Знал что вербуют, шли умышленно, осозновали свои действия..."
12:46:15 02-08-2023
Настоящие диверсанты, это импортозамещатели задирающие необоснованно цены на своё дерьмище, в отсутствии конкуренции, хозяева русских недр , дерущие три шкуры с россиян за ГСМ ... . И всё это в трудную для страны годину. Но с пацанами легче работается.
13:03:29 02-08-2023
безмозглый биомусор, ни на что, кроме тиктока не годный. желающие написать в ответ про "онижедети", приравниваются к оправдателям потенциальных убийц.
14:35:50 03-08-2023
Пионеры бы так не сделали. Это-ж какая капиталистическая пропаганда толкнула их на измену Родине? Наверно пример Лукойла и Газпрома. Росияне бензин дорожает - ибо надо братским народам бензина и саляры.