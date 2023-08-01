Учительница истории подожгла военкомат, чтобы выманить мошенников

Девушке сказали, что на нее пытаются оформить большой кредит

01 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Воронежской области учительницу истории задержали за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает Mash.

24-летняя девушка рассказала, что ей позвонили неизвестные и заявили, что на ее имя пытаются оформить большой кредит. Чуть позже ей снова позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. По словам преподавателя, ей сказали, что мошенники, которые пытаются получить деньги, сидят в здании военкомата, а чтобы поймать их – нужно поджечь здание.

Девушка пошла на поджог, но вместо предполагаемых мошенников задержали ее.