Учительница истории подожгла военкомат, чтобы выманить мошенников
Девушке сказали, что на нее пытаются оформить большой кредит
01 августа 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Воронежской области учительницу истории задержали за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает Mash.
24-летняя девушка рассказала, что ей позвонили неизвестные и заявили, что на ее имя пытаются оформить большой кредит. Чуть позже ей снова позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. По словам преподавателя, ей сказали, что мошенники, которые пытаются получить деньги, сидят в здании военкомата, а чтобы поймать их – нужно поджечь здание.
Девушка пошла на поджог, но вместо предполагаемых мошенников задержали ее.
15:17:41 01-08-2023
Кайф! В этой истории прекрасно всё!
15:25:48 01-08-2023
Героиня нашего времени!
15:30:31 01-08-2023
Мошенников-то поймали?
16:52:11 01-08-2023
Гость (15:30:31 01-08-2023) Мошенников-то поймали?... Нет, они же не выбежали)
16:08:00 01-08-2023
Где мне такую дуру найти? А они ведь вот есть....
16:18:08 01-08-2023
а может проще все? скрытая всушница поджигала вполне сознательно а када замели ее начала сказки рассказывать и под дурочку косить вы хотя бы у нее синяки на плечах от автомата смотрели? и следы пороха и тола на пальчиках ее проверяли?
16:57:22 01-08-2023
Инструкция к применению. На уроке "разговоры о важном" она поделится опытом.
17:59:28 01-08-2023
Ой, оказывается, зомбированных можно использовать в обе стороны. Сюрпрайз...
09:01:46 02-08-2023
И человек с таким уровнем развития преподает?! Историю?! Да еще никакого критического мышления нет. Гражданин очень удобный для правительства и мошенников. Только не в такое время как выясняется.
12:34:58 02-08-2023
сидят в здании военкомата, а чтобы поймать их – нужно поджечь здание --- какую смешную версию придумал ее адвокат. Может хотят представить ее умственно отсталой
17:01:17 02-08-2023
Так ведь она и есть настоящая дурочка !