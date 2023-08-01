НОВОСТИПроисшествия

Учительница истории подожгла военкомат, чтобы выманить мошенников

Девушке сказали, что на нее пытаются оформить большой кредит

01 августа 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Воронежской области учительницу истории задержали за попытку поджога военкомата. Об этом сообщает Mash.

24-летняя девушка рассказала, что ей позвонили неизвестные и заявили, что на ее имя пытаются оформить большой кредит. Чуть позже ей снова позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. По словам преподавателя, ей сказали, что мошенники, которые пытаются получить деньги, сидят в здании военкомата, а чтобы поймать их – нужно поджечь здание.

Девушка пошла на поджог, но вместо предполагаемых мошенников задержали ее.

Происшествия

Комментарии 11

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Гость

15:17:41 01-08-2023

Кайф! В этой истории прекрасно всё!

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Гость

15:25:48 01-08-2023

Героиня нашего времени!

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Гость

15:30:31 01-08-2023

Мошенников-то поймали?

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Гость

16:52:11 01-08-2023

Гость (15:30:31 01-08-2023) Мошенников-то поймали?... Нет, они же не выбежали)

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Гость

16:08:00 01-08-2023

Где мне такую дуру найти? А они ведь вот есть....

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Гость

16:18:08 01-08-2023

а может проще все? скрытая всушница поджигала вполне сознательно а када замели ее начала сказки рассказывать и под дурочку косить вы хотя бы у нее синяки на плечах от автомата смотрели? и следы пороха и тола на пальчиках ее проверяли?

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Гость

16:57:22 01-08-2023

Инструкция к применению. На уроке "разговоры о важном" она поделится опытом.

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Гость

17:59:28 01-08-2023

Ой, оказывается, зомбированных можно использовать в обе стороны. Сюрпрайз...

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Гость

09:01:46 02-08-2023

И человек с таким уровнем развития преподает?! Историю?! Да еще никакого критического мышления нет. Гражданин очень удобный для правительства и мошенников. Только не в такое время как выясняется.

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Гость

12:34:58 02-08-2023

сидят в здании военкомата, а чтобы поймать их – нужно поджечь здание --- какую смешную версию придумал ее адвокат. Может хотят представить ее умственно отсталой

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Косовар

17:01:17 02-08-2023

Так ведь она и есть настоящая дурочка !

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