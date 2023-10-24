Подростки в Шелаболихе избили сверстников и сняли это на видео
Правоохранители нашли участников издевательств
24 октября 2023, 18:42, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Подростки в Шелаболихе избили сверстников и сняли это на видео, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что побои были нанесены пострадавшим 21 октября. Все участники происходившего установлены. Молодые люди, которые наносили удары, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Их доставили в отделение полиции, с родителями провели профилактические беседы.
Степень тяжести травм, нанесенных жертвам побоев, предстоит установить.
Правоохранители начали проверку.
18:57:23 24-10-2023
Дурни ауешные...
08:25:01 25-10-2023
Их интеллект на большее не способен. Предел! Как и у их родителей. Ну и ладно. Тем, кто поумнее, больше достанется.