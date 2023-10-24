Правоохранители нашли участников издевательств

24 октября 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Подростки в Шелаболихе избили сверстников и сняли это на видео, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что побои были нанесены пострадавшим 21 октября. Все участники происходившего установлены. Молодые люди, которые наносили удары, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Их доставили в отделение полиции, с родителями провели профилактические беседы.

Степень тяжести травм, нанесенных жертвам побоев, предстоит установить.

Правоохранители начали проверку.