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Подростки в Шелаболихе избили сверстников и сняли это на видео

Правоохранители нашли участников издевательств

24 октября 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Подростки в Шелаболихе избили сверстников и сняли это на видео, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что побои были нанесены пострадавшим 21 октября. Все участники происходившего установлены. Молодые люди, которые наносили удары, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Их доставили в отделение полиции, с родителями провели профилактические беседы.

Степень тяжести травм, нанесенных жертвам побоев, предстоит установить.

Правоохранители начали проверку.

Алтайский край Происшествия полиция

Комментарии 2

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Гость

18:57:23 24-10-2023

Дурни ауешные...

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Гость

08:25:01 25-10-2023

Их интеллект на большее не способен. Предел! Как и у их родителей. Ну и ладно. Тем, кто поумнее, больше достанется.

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