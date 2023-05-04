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Подростку петардой оторвало фалангу пальца в Новосибирске

Следователи разбираются, кто и зачем продал ребёнку опасный предмет

04 мая 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирске 12-летний мальчик лишился фаланги пальца из-за петард. Об этом сообщает Mash Siberia.

Пятиклассник купил две пачки бомбочек, а затем взорвал одну из них. Взрывом ему оторвало часть пальца, переломало кости кисти, а также обожгло лицо. С травмами мальчика госпитализировали.

Следователи начали проверку по данному факту. Выясняют, кто и зачем продал ребёнку опасный предмет. Возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". 

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:41:25 04-05-2023

НИФИГА себе петарда!!!

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Гость

09:58:20 05-05-2023

Гость (16:41:25 04-05-2023) НИФИГА себе петарда!!!... Так он сдуру всю пачку рванул.

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Гость

11:40:28 05-05-2023

Какие летом петарды? Чай не Новый год.

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