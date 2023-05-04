Подростку петардой оторвало фалангу пальца в Новосибирске
Следователи разбираются, кто и зачем продал ребёнку опасный предмет
04 мая 2023, 15:14, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Новосибирске 12-летний мальчик лишился фаланги пальца из-за петард. Об этом сообщает Mash Siberia.
Пятиклассник купил две пачки бомбочек, а затем взорвал одну из них. Взрывом ему оторвало часть пальца, переломало кости кисти, а также обожгло лицо. С травмами мальчика госпитализировали.
Следователи начали проверку по данному факту. Выясняют, кто и зачем продал ребёнку опасный предмет. Возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
16:41:25 04-05-2023
НИФИГА себе петарда!!!
09:58:20 05-05-2023
Гость (16:41:25 04-05-2023) НИФИГА себе петарда!!!... Так он сдуру всю пачку рванул.
11:40:28 05-05-2023
Какие летом петарды? Чай не Новый год.