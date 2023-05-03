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Погибли девять человек. Семиклассник открыл стрельбу в сербской школе

Происшествие случилось утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар

03 мая 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Девять человек погибли и ещё семеро получили ранения при стрельбе в школе в Белграде, которую устроил 14-летний подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Сербии.

Как пишут СМИ, стрельба произошла утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар. Семиклассник принёс в учебное заведение два пистолета, а также коктейли Молотова – их нашли в его портфеле. 

В результате происшествия погибли восемь детей и охранник, ещё шестеро школьников и учитель получили ранения. Среди них есть пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии. 

Предположительно, подросток мог быть под действием наркотиков. Вместе с тем, по официально неподтверждённой информации, он был примерным учеником. Пистолет он якобы мог взять у отца.

Комментарии 2

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Гость

07:56:03 04-05-2023

Сербы ближе к Европе, с оружием и наркотиками проще

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Гость

09:37:59 04-05-2023

Пистолет он якобы мог взять у отца - А второй где достал?

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