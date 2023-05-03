Погибли девять человек. Семиклассник открыл стрельбу в сербской школе
Происшествие случилось утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар
03 мая 2023, 17:46, ИА Амител
Девять человек погибли и ещё семеро получили ранения при стрельбе в школе в Белграде, которую устроил 14-летний подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Сербии.
Как пишут СМИ, стрельба произошла утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар. Семиклассник принёс в учебное заведение два пистолета, а также коктейли Молотова – их нашли в его портфеле.
В результате происшествия погибли восемь детей и охранник, ещё шестеро школьников и учитель получили ранения. Среди них есть пострадавшие в крайне тяжёлом состоянии.
Предположительно, подросток мог быть под действием наркотиков. Вместе с тем, по официально неподтверждённой информации, он был примерным учеником. Пистолет он якобы мог взять у отца.
07:56:03 04-05-2023
Сербы ближе к Европе, с оружием и наркотиками проще
09:37:59 04-05-2023
Пистолет он якобы мог взять у отца - А второй где достал?