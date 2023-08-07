Подросток из ревности зарезал подругу в Екатеринбурге
В момент убийства пара находилась в гостях
07 августа 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Екатеринбурге 15-летний подросток зарезал 17-летнюю подругу. Об этом сообщает Ura.ru.
Пара находилась в гостях в доме на улице Надеждинской. Какой именно повод подтолкнул школьника на совершение преступления, не уточняется.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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