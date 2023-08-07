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Подросток из ревности зарезал подругу в Екатеринбурге

В момент убийства пара находилась в гостях

07 августа 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Екатеринбурге 15-летний подросток зарезал 17-летнюю подругу. Об этом сообщает Ura.ru.

Пара находилась в гостях в доме на улице Надеждинской. Какой именно повод подтолкнул школьника на совершение преступления, не уточняется. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье несколько человек избили ветерана СВО.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:39:11 07-08-2023

Мир с ума сходит - понажовщина систематическая!

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Гость

16:45:28 07-08-2023

Гость (16:39:11 07-08-2023) Мир с ума сходит - понажовщина систематическая!... проверочное слово НОЖ

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Гость

19:32:01 07-08-2023

Гость (16:45:28 07-08-2023) проверочное слово НОЖ... Одна училка уже свои фотки без трусов довыкладывалась детям.

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