НОВОСТИПроисшествия

Одноногого ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье

Пострадавшего пытался защитить еще один участник СВО, потерявший ногу

07 августа 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Несколько человек в Забайкалье избили участника СВО, потерявшего ногу во время боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ряда местных СМИ и телеграм-каналов, пока двое били мужчину, еще шесть человек, стоявших рядом, подначивали нападавших. Вступиться за пострадавшего попытался еще один участник СВО, также потерявший ногу, но и его избили.

Ряд источников добавляет, что злоумышленники протаранили автомобиль участника СВО, сорвали с него награды. 

Сообщалось, что одного из нападавших уже задержали сотрудники полиции. 

Происшествия Нападения на людей

Комментарии 7

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Гость

14:02:58 07-08-2023

Беспредел

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гость

14:12:37 07-08-2023

задержать и всех на СВО, пусть там показывают свою удаль молодецкую!

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Гость

14:26:17 07-08-2023

Ну причина точно не в его ветеранстве

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Гость

18:02:10 07-08-2023

Гость (14:26:17 07-08-2023) Ну причина точно не в его ветеранстве... Поэтому и награды сорвали? Кто бы как не относился к бойне на уркаине, но награды-то боевые....

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Гость

14:33:15 07-08-2023

За что били ?

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Гость

14:38:37 07-08-2023

Все естественно были пьяны и кто зачинщик надо долго выяснять.

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Гость

14:54:15 07-08-2023

То ветераны СВО кого-то бьют и режут, то ветеранов кто-то метелит... Нескушная жизнь нас ожидает, однако.

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