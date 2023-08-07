Одноногого ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье

Пострадавшего пытался защитить еще один участник СВО, потерявший ногу

07 августа 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Несколько человек в Забайкалье избили участника СВО, потерявшего ногу во время боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ряда местных СМИ и телеграм-каналов, пока двое били мужчину, еще шесть человек, стоявших рядом, подначивали нападавших. Вступиться за пострадавшего попытался еще один участник СВО, также потерявший ногу, но и его избили.



Ряд источников добавляет, что злоумышленники протаранили автомобиль участника СВО, сорвали с него награды.

Сообщалось, что одного из нападавших уже задержали сотрудники полиции.