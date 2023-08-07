Одноногого ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье
Пострадавшего пытался защитить еще один участник СВО, потерявший ногу
07 августа 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Несколько человек в Забайкалье избили участника СВО, потерявшего ногу во время боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ряда местных СМИ и телеграм-каналов, пока двое били мужчину, еще шесть человек, стоявших рядом, подначивали нападавших. Вступиться за пострадавшего попытался еще один участник СВО, также потерявший ногу, но и его избили.
Ряд источников добавляет, что злоумышленники протаранили автомобиль участника СВО, сорвали с него награды.
Сообщалось, что одного из нападавших уже задержали сотрудники полиции.
14:02:58 07-08-2023
Беспредел
14:12:37 07-08-2023
задержать и всех на СВО, пусть там показывают свою удаль молодецкую!
14:26:17 07-08-2023
Ну причина точно не в его ветеранстве
18:02:10 07-08-2023
Гость (14:26:17 07-08-2023) Ну причина точно не в его ветеранстве... Поэтому и награды сорвали? Кто бы как не относился к бойне на уркаине, но награды-то боевые....
14:33:15 07-08-2023
За что били ?
14:38:37 07-08-2023
Все естественно были пьяны и кто зачинщик надо долго выяснять.
14:54:15 07-08-2023
То ветераны СВО кого-то бьют и режут, то ветеранов кто-то метелит... Нескушная жизнь нас ожидает, однако.