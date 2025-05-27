Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Челябинске
Женщине потребовалась госпитализация
27 мая 2025, 22:58, ИА Амител
Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Челябинске у дома № 30 по улице Горького 17-летний подросток на электросамокате сбил пожилую женщину, сообщает "Курс дела".
По предварительной информации, молодой человек, управлял электросамокатом сервиса "Яндекс Go", наехал на пешехода, когда тот шел по тротуару. В результате происшествия 78-летняя женщина получила травмы, которые потребовали госпитализации.
На месте происшествия была обнаружена кровь на асфальте. Сотрудники ГАИ проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
09:36:29 28-05-2025
теперь осталось сбить самого подростка на том же самокате, зуб за зуб око за око.
и когда уже запретят эти помойки двухколестные, чего ждут что самокатчиков начнут отстреливать?