Подросток на электросамокате сбил пенсионерку в Челябинске

Женщине потребовалась госпитализация

27 мая 2025, 22:58, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Челябинске у дома № 30 по улице Горького 17-летний подросток на электросамокате сбил пожилую женщину, сообщает "Курс дела".

По предварительной информации, молодой человек, управлял электросамокатом сервиса "Яндекс Go", наехал на пешехода, когда тот шел по тротуару. В результате происшествия 78-летняя женщина получила травмы, которые потребовали госпитализации.

На месте происшествия была обнаружена кровь на асфальте. Сотрудники ГАИ проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента.