В Барнауле самокатчик сбил женщину

Пострадавшую госпитализировали

24 мая 2025, 14:45, ИА Амител

Парковки для самокатов в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле электросамокатчик сбил женщину, она в больнице в тяжелом состоянии, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По их информации, ДТП случилось 23 мая примерно в 15:30-15:40 по адресу ул. Энтузиастов, 28. После наезда пользователь СИМ скрылся.

Ранее подробно рассказали, по каким правилам нужно кататься на электросамокатах в 2025 году.