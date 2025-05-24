В Барнауле самокатчик сбил женщину
Пострадавшую госпитализировали
24 мая 2025, 14:45, ИА Амител
Парковки для самокатов в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле электросамокатчик сбил женщину, она в больнице в тяжелом состоянии, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По их информации, ДТП случилось 23 мая примерно в 15:30-15:40 по адресу ул. Энтузиастов, 28. После наезда пользователь СИМ скрылся.
Ранее подробно рассказали, по каким правилам нужно кататься на электросамокатах в 2025 году.
15:04:26 24-05-2025
Петух
16:00:10 24-05-2025
Госавтоинспекция контролирует соблюдение ПДД и для средств индивидуальной мобильности.
17:21:33 24-05-2025
ну сбил и сбил...
Одна в наушниках, в телефоне. Второй без клаксона...
Встретились...
20:28:26 24-05-2025
Шинник (17:21:33 24-05-2025) ну сбил и сбил...Одна в наушниках, в телефоне. Второй бе... Откуда информация что в наушниках?
18:00:35 24-05-2025
Искать будут? Сим отслеживаются. Найти можно
22:04:47 24-05-2025
Гость (18:00:35 24-05-2025) Искать будут? Сим отслеживаются. Найти можно ... уже ищут, геопозиция определена и финиш гелпозиции а также кто плательщик. теперь ждем следующие оплаты по этой карте для ее фиксации
20:16:27 24-05-2025
я скоро начну из дома боятся выходить из- за этих уродов! носятся толпами по 2- 3 шт на одном самокате, на бешеной скорости! реально ходишь и вздрагиваешь! ау, кто там отслеживает этих дебилов, где вы?! ещё и доставщики на электро-велосипеды пересели... о пешеходах вообще кто- то думает или нет?!
21:41:52 24-05-2025
Элен без ребят (20:16:27 24-05-2025) я скоро начну из дома боятся выходить из- за этих уродов! н... А зачем вам из дому? Есть доставка, оплата коммунальных через телефон, в интернете полно онлайн-терапевтов... Вам только мусор выносить и соседям сказать, когда вас вынести.
07:50:16 25-05-2025
Кхм... (21:41:52 24-05-2025) А зачем вам из дому? Есть доставка, оплата коммунальных чере... в отличие от ущербных тебе подобных, я живу полной жизнью.
10:03:30 25-05-2025
Элен без ребят (07:50:16 25-05-2025) в отличие от ущербных тебе подобных, я живу полной жизнью. ... Так определись уже, элен - полной жизнью или боишься выходить? 🫢 Там на улице то собаки еще, байки (что то не ныли здесь давно про них)! 🫣
20:10:11 25-05-2025
Элен без ребят (20:16:27 24-05-2025) я скоро начну из дома боятся выходить из- за этих уродов! н... У доставщиков появились электроскутеры, на которых они гоняют по тротуарам, там либо вообще педалей нет, либо бутафория в качестве подножки. Это как если бы мотоциклы ездили по тротуарам, кстати они и выглядят как небольшие мотоциклы. Если такой переедет пешехода, итог будет скорее всего фатальным.
07:55:47 26-05-2025
Гость (20:10:11 25-05-2025) У доставщиков появились электроскутеры, на которых они гоняю... да уж... в меня лет 20 назад въехал малолетний дебил на обычном велике, до сих пор помню, как это было.
21:26:15 24-05-2025
самокатчиков скоро начнут отстреливать если ситуация не изменится в лучшую сторону, то будет куча подстреленных если не убитых.
Ну не умеют люди ездить на самокатах, вместо того чтобы сбавить скорость они несутся и людей сшибают объехать черти не могут или не хотят.
Штрафы вон придумали за езду вдвоем как катались так и катаются, скорость говорите ограничили, ну ну чет не заметно.
Я предлагаю снизить скорость до 5 км\час да будет медленно ехать зато это снизит риски быть сбитыми дебилами.
И разумеется никто не станет арендовать самокат зная что там максимальная скорость 5 км\ч.
5 км\ч гораздо лучше чем словить пулю в тупую головешку от разъяренного пешехода которого дебилойд на самокате сбил и не извинился еще и матом покрыл.
14:17:39 25-05-2025
Марк (21:26:15 24-05-2025) самокатчиков скоро начнут отстреливать если ситуация не изме... дебилизм техническими ограничениями не лечится, к сожалению. вариант вижу только один - вводить права на всё, что с двигателем. права, медосмотр, экзамен на пдд, страховка - и на проезжую часть. кроме до 14, которым только технику на мускульной тяге оставить
14:12:07 25-05-2025
самокат ли иль топор - всё едино покушение на жизнь и здоровье и статья должна быть соответствующая. за самооборону же наказывают, а здесь есть злой умысел и неоказание помощи и скрылся с места преступления
09:14:42 26-05-2025
Самокаты конечно тема прикольная но вот культуры вождения нет абсолютно на это смотришь немного по другому когда есть открытая "А" в водительском. Сам пользовался прокатом самокатов, но только не покататься, а просто задолбался ждать автобус.
10:47:23 26-05-2025
Электрические самокаты, скутеры и лисапеды уже есть, прибавьте к ним в ближайшее время- пару- тройку месяцев, еще и электроролики с электроскейт бордами. Скорость первых не меньше 30, возраст от 10 лет.