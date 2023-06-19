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Подросток на самокате сбил пожилую женщину в Барнауле

В ответ пенсионерка залепила ему по голове каким-то предметом

19 июня 2023, 17:02, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Происшествие с участием электросамоката случилось в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Подросток у дома по улице Эмилии Алексеевой ехал на самокате и попытался объехать пенсионерку, остановившуюся посреди тротуара, – не получилось.

Парень задел женщину, от чего она упала, – самокатчик также повалился на землю. 

Пенсионерка смогла подняться и собрать с асфальта рассыпанные покупки. Также она кинула в голову обидчику какой-то предмет.

Барнаул Происшествия

Комментарии 12

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Гость

17:46:48 19-06-2023

Запрещать нужно самокаты однозначно

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Гость

20:21:22 19-06-2023

Самокаты вон из города!

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Гость

20:38:23 19-06-2023

Самого пару раз чуть не сбивали( носятся не глядя

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Гость

21:12:29 19-06-2023

Да ходить страшно однозначно!!!

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Гость

21:38:05 19-06-2023

Гость (17:46:48 19-06-2023) Запрещать нужно самокаты однозначно... Лучше дураков запретить)))

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Гость

21:52:07 19-06-2023

Дураков на самокатах надо запрещать а не самокаты Но дураков везде хватет, не только на самокатах.

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Гость

08:34:22 20-06-2023

Пожилая женщина оказалась не из робкого десятка.А самокатчикам надо стараться объезжать пешеходов подальше,хотя бы на десятки сантиметров, а не впритык )

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Гость

08:49:02 20-06-2023

Маладца, тётенька! Жалко, что не сломала напополам енту "недоповозку" напополам об его чердак. Ему б наука была, и другим тоже!

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Гость

08:53:04 20-06-2023

Все бы вам запретить. Разрешить только неистово плодиться и выплаты выпрашивать. Попрошайки!

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Гость

14:26:37 20-06-2023

Гость (08:53:04 20-06-2023) Все бы вам запретить. Разрешить только неистово плодиться и ... И кто здесь что просит? Что ты фигню несешь?

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Гость

16:09:10 20-06-2023

Также она кинула в голову обидчику какой-то предмет.*** Так она хотела поделиться своим умом.

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Гость

16:28:14 20-06-2023

хм. а если бы тот предмет, кинутый в голову убил бы его, как развивались бы события.. убийство по неосторожности или в состоянии аффекта

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