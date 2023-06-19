Подросток на самокате сбил пожилую женщину в Барнауле
В ответ пенсионерка залепила ему по голове каким-то предметом
19 июня 2023, 17:02, ИА Амител
Кадр из видео
Происшествие с участием электросамоката случилось в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Подросток у дома по улице Эмилии Алексеевой ехал на самокате и попытался объехать пенсионерку, остановившуюся посреди тротуара, – не получилось.
Парень задел женщину, от чего она упала, – самокатчик также повалился на землю.
Пенсионерка смогла подняться и собрать с асфальта рассыпанные покупки. Также она кинула в голову обидчику какой-то предмет.
17:46:48 19-06-2023
Запрещать нужно самокаты однозначно
20:21:22 19-06-2023
Самокаты вон из города!
20:38:23 19-06-2023
Самого пару раз чуть не сбивали( носятся не глядя
21:12:29 19-06-2023
Да ходить страшно однозначно!!!
21:38:05 19-06-2023
Гость (17:46:48 19-06-2023) Запрещать нужно самокаты однозначно... Лучше дураков запретить)))
21:52:07 19-06-2023
Дураков на самокатах надо запрещать а не самокаты Но дураков везде хватет, не только на самокатах.
08:34:22 20-06-2023
Пожилая женщина оказалась не из робкого десятка.А самокатчикам надо стараться объезжать пешеходов подальше,хотя бы на десятки сантиметров, а не впритык )
08:49:02 20-06-2023
Маладца, тётенька! Жалко, что не сломала напополам енту "недоповозку" напополам об его чердак. Ему б наука была, и другим тоже!
08:53:04 20-06-2023
Все бы вам запретить. Разрешить только неистово плодиться и выплаты выпрашивать. Попрошайки!
14:26:37 20-06-2023
Гость (08:53:04 20-06-2023) Все бы вам запретить. Разрешить только неистово плодиться и ... И кто здесь что просит? Что ты фигню несешь?
16:09:10 20-06-2023
Также она кинула в голову обидчику какой-то предмет.*** Так она хотела поделиться своим умом.
16:28:14 20-06-2023
хм. а если бы тот предмет, кинутый в голову убил бы его, как развивались бы события.. убийство по неосторожности или в состоянии аффекта