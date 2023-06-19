Подросток на самокате сбил пожилую женщину в Барнауле

В ответ пенсионерка залепила ему по голове каким-то предметом

19 июня 2023, 17:02, ИА Амител

Кадр из видео

Происшествие с участием электросамоката случилось в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Подросток у дома по улице Эмилии Алексеевой ехал на самокате и попытался объехать пенсионерку, остановившуюся посреди тротуара, – не получилось.

Парень задел женщину, от чего она упала, – самокатчик также повалился на землю.

Пенсионерка смогла подняться и собрать с асфальта рассыпанные покупки. Также она кинула в голову обидчику какой-то предмет.