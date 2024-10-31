Подросток насмерть сбил женщину в Бийске

От полученных травм пенсионерка скончалась по дороге в больницу

31 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Бийске 16-летний подросток за рулем автомобиля насмерть сбил жительницу Солтонского района, сообщили в МВД Алтайского края.

ДТП случилось 30 октября около восьми часов вечера на улице Ударной.

"По предварительным данным, водитель 2008 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, на автомобиле иностранного производства совершил наезд на жительницу Солтонского района 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

Сельчанка получила тяжелые травмы и скончалась по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Начальник краевого главка МВД Сергей Камышев поставил на контроль его расследование.

Правоохранители тем временем решают вопрос о заключении юноши под стражу.