Девушку, сбившую двух пешеходов в центре Барнаула, отправили в СИЗО
Пока – на десять суток, но если водителю предъявят обвинение — срок ареста увеличится до двух месяцев
29 октября 2024, 19:44, ИА Амител
Девушке, подозреваемой в совершении пьяного ДТП в центре Барнаула вечером 27 октября, избрали меру пресечения. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, ее отправили под стражу.
Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде города. Суд назначил подозреваемой десять суток ареста, однако если ей предъявят обвинение, то заключение под стражей продлят до 28 декабря 2024 года.
Напомним, что ДТП случилось 27 октября. Установлено, что 25-летняя жительница Барнаула в состоянии алкогольного опьянения ехала за рулем Toyota Chaser от улицы Чкалова в сторону Партизанской, но не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух парней 2006 и 2007 годов рождения. После этого машина перевернулась и столкнулась с автомобилями ГАЗ и BMW X7.
20:24:08 29-10-2024
Как там парни пострадавшие?
20:56:43 29-10-2024
Олег (20:24:08 29-10-2024) Как там парни пострадавшие?... Писали, что тяжёлые, один в реанимации. Дай Бог выздоровления. Родителям - сил.
08:00:58 30-10-2024
Хорошая новость
09:09:06 30-10-2024
Скоро освободят. Выеснится что она беременна
19:58:04 30-10-2024
Гость (09:09:06 30-10-2024) Скоро освободят. Выеснится что она беременна... Там вредно рожать. Так что пусть рожает в поселении и там же воспитывает лет до 15.
11:26:59 30-10-2024
Думаю, что хозяин Х7 не даст замять дело.