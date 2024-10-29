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Девушку, сбившую двух пешеходов в центре Барнаула, отправили в СИЗО

Пока – на десять суток, но если водителю предъявят обвинение — срок ареста увеличится до двух месяцев

29 октября 2024, 19:44, ИА Амител

ДТП в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"

Девушке, подозреваемой в совершении пьяного ДТП в центре Барнаула вечером 27 октября, избрали меру пресечения. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, ее отправили под стражу.

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде города. Суд назначил подозреваемой десять суток ареста, однако если ей предъявят обвинение, то заключение под стражей продлят до 28 декабря 2024 года.

Напомним, что ДТП случилось 27 октября. Установлено, что 25-летняя жительница Барнаула в состоянии алкогольного опьянения ехала за рулем Toyota Chaser от улицы Чкалова в сторону Партизанской, но не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух парней 2006 и 2007 годов рождения. После этого машина перевернулась и столкнулась с автомобилями ГАЗ и BMW X7.

Барнаул ДТП

Комментарии 6

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Олег

20:24:08 29-10-2024

Как там парни пострадавшие?

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Гость

20:56:43 29-10-2024

Олег (20:24:08 29-10-2024) Как там парни пострадавшие?... Писали, что тяжёлые, один в реанимации. Дай Бог выздоровления. Родителям - сил.

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Гость

08:00:58 30-10-2024

Хорошая новость

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Гость

09:09:06 30-10-2024

Скоро освободят. Выеснится что она беременна

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Гость

19:58:04 30-10-2024

Гость (09:09:06 30-10-2024) Скоро освободят. Выеснится что она беременна... Там вредно рожать. Так что пусть рожает в поселении и там же воспитывает лет до 15.

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Гость

11:26:59 30-10-2024

Думаю, что хозяин Х7 не даст замять дело.

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