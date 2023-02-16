На место происшествия приехали правоохранители

16 февраля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

17-летний подросток открыл стрельбу в тюменской школе № 93. Об этом сообщает портал "72.ru".

По данным источника, 15 февраля подросток пришёл в учебное заведение с пневматическим пистолетом и начал стрелять. В результате происшествия ученики и учителя не пострадали.

На место происшествия выезжали сотрудники МВД. По факту произошедшего проводится проверка и выясняются причины инцидента.