Подросток, планировавший воевать за Украину, убил всю семью в день рождения отца
Первоначально мальчик попытался сбить следствие с толку
06 сентября 2024, 13:40, ИА Амител
В Италии в небольшом городке Падерно-Дуньяно, расположенном недалеко от Милана, 17-летний подросток жестоко расправился со своей семьей: отцом, матерью и 12-летним братом, пишет pronedra.ru.
Подросток готовился к убийству нескольких дней. С кухонным ножом он сначала напал на младшего брата, нанеся ему более десяти ударов. После набросился на отца, которому нанес множественные ранения, а последней жертвой стала мать.
В полиции подросток заявил, что убил свою семью, чтобы чувствовать себя "более свободно". По его словам, он ощущал себя "инородным телом" в семье и хотел избавиться от этого дискомфорта.
Также он признался, что хотел отправиться на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Таким образом подросток планировал скрыться за границей.
"Первоначально подросток попытался сбить следствие с толку, заявив, что стал свидетелем того, как отец убил свою жену и младшего сына", – отмечает издание.
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