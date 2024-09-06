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Подросток, планировавший воевать за Украину, убил всю семью в день рождения отца

Первоначально мальчик попытался сбить следствие с толку

06 сентября 2024, 13:40, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru
Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Италии в небольшом городке Падерно-Дуньяно, расположенном недалеко от Милана, 17-летний подросток жестоко расправился со своей семьей: отцом, матерью и 12-летним братом, пишет pronedra.ru.

Подросток готовился к убийству нескольких дней. С кухонным ножом он сначала напал на младшего брата, нанеся ему более десяти ударов. После набросился на отца, которому нанес множественные ранения, а последней жертвой стала мать.

В полиции подросток заявил, что убил свою семью, чтобы чувствовать себя "более свободно". По его словам, он ощущал себя "инородным телом" в семье и хотел избавиться от этого дискомфорта.

Также он признался, что хотел отправиться на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Таким образом подросток планировал скрыться за границей.

"Первоначально подросток попытался сбить следствие с толку, заявив, что стал свидетелем того, как отец убил свою жену и младшего сына", – отмечает издание.

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Комментарии 2

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Природа мать

13:56:08 06-09-2024

Самоликвидация недоразвитых

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Клим

14:53:49 06-09-2024

дебил малолетний захотел независиммости почувствовал себя взрослым ну так свалил бы из дома и работал бы, а так по их местным законам обеспечил себе новый дом и бесплатную жратву.

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