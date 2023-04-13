СК и прокуроры проверят школу под Бийском, где от перцовки пострадали дети

Правоохранители дадут оценку действиям сотрудников учебного заведения

13 апреля 2023, 12:12, ИА Амител









Школа в селе Первомайском / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае следователи и прокуратура проведут проверку после сообщений о школьнике, распылившем перцовый баллончик в учебном заведении в селе Первомайском Бийского района.

"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников образовательного учреждения, допустивших нарушение прав детей", - рассказали в пресс-службе краевого СК.

В региональной прокуратуре добавили, что на место выехала и.о. прокурора Бийского района Татьяна Пасько.

Ранее сообщалось, что в результате распыления баллончика пострадали не менее 20 школьников. Как позже уточнили в региональном Минздраве, пострадали 32 школьника, из них пятеро госпитализированы.