Подросток, распыливший перцовку в алтайской школе, заявил, что это произошло случайно

По словам мальчика, он нашёл баллончик, который распылился в рюкзаке

13 апреля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стали известны подробности случившегося в школе в селе Первомайском Бийского района, где ученик распылил перцовый баллончик. Комментарий дали в региональном главке МВД.

После сообщений об инциденте на место выехали сотрудники полиции. Предварительно установлено, что опасный предмет в учебное заведение принёс мальчик 2010 года рождения. Он заявил, что нашёл баллончик на улице, положил его в портфель, где тот случайно распылился.

Напомним, что в результате происшествия пострадали около 20 учеников. Прокуратура и СК начали проверку по данному факту.