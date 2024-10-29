Подросток ударил ножом в грудь собственную мать в Пермском крае
Женщина скончалась на месте
29 октября 2024, 09:31, ИА Амител
Место происшествия / Фото: СУ СКР по Пермскому краю / perm.sledcom.ru
В поселке Ергач Пермского края подросток ударил ножом в грудь собственную мать, сообщили в СК региона.
Инцидент случился 27 октября. 16-летний парень разругался со старшим братом и схватился за холодное оружие.
В этот момент в конфликт вмешалась 39-летняя мать, которая остановила сына, но тот в итоге ударил ножом ее. Женщина скончалась на месте.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время несовершеннолетнему предъявят обвинение.
20:58:14 29-10-2024
Жаль всех. Мать больше всех.
Пубертат, гормоны.
Хана дураку на малолетке.