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Подросток ударил ножом в грудь собственную мать в Пермском крае

Женщина скончалась на месте

29 октября 2024, 09:31, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Пермскому краю / perm.sledcom.ru
Место происшествия / Фото: СУ СКР по Пермскому краю / perm.sledcom.ru

В поселке Ергач Пермского края подросток ударил ножом в грудь собственную мать, сообщили в СК региона.

Инцидент случился 27 октября. 16-летний парень разругался со старшим братом и схватился за холодное оружие.

В этот момент в конфликт вмешалась 39-летняя мать, которая остановила сына, но тот в итоге ударил ножом ее. Женщина скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время несовершеннолетнему предъявят обвинение.

Происшествия

Комментарии 1

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Олег

20:58:14 29-10-2024

Жаль всех. Мать больше всех.
Пубертат, гормоны.
Хана дураку на малолетке.

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