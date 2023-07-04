Подросток умер от удара током в Екатеринбурге

Мальчик попытался вытащить мяч из трансформаторной будки

04 июля 2023, 12:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Подросток погиб в Екатеринбурге, когда пытался достать мяч из трансформаторной будки. Об этом сообщили в региональном СК.

Правоохранители получили сообщение о гибели ребенка на улице Советской в Екатеринбурге вечером 3 июня. Отмечается, что школьник залез в трансформатор, чтобы достать мяч, но получил удар током. От полученных травм он скончался.

Еще один 15-летний мальчик пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.