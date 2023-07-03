Вейп нашли рядом с телом мертвой девочки в Новосибирске
Прокуратура проводит проверку
03 июля 2023, 15:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Тело 17-летней девочки нашли на улице Демакова в Новосибирске. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на данные прокуратуры.
По факту смерти ребенка начали проверку. Прокуратура проверит работу органов профилактики, а при необходимости организует и другие проверочные мероприятия.
Возможная причина смерти девочки - отравление неизвестным веществом. Подробности случившегося неизвестны, однако отмечается, что рядом с телом умершей нашли вейп.
Точную причину установит экспертиза.
22:59:04 03-07-2023
Может хватит травить наших детей, кто разрешил завоз и продажу его, на мыло их всех кто на этом зарабатывает!
16:30:06 05-07-2023
Таня (22:59:04 03-07-2023) Может хватит травить наших детей, кто разрешил завоз и прода... А может следить нужно за вашими детьми где они шляются и что употребляют ?