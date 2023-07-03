Вейп нашли рядом с телом мертвой девочки в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку

03 июля 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Тело 17-летней девочки нашли на улице Демакова в Новосибирске. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на данные прокуратуры.

По факту смерти ребенка начали проверку. Прокуратура проверит работу органов профилактики, а при необходимости организует и другие проверочные мероприятия.

Возможная причина смерти девочки - отравление неизвестным веществом. Подробности случившегося неизвестны, однако отмечается, что рядом с телом умершей нашли вейп.

Точную причину установит экспертиза.