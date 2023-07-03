НОВОСТИПроисшествия

Вейп нашли рядом с телом мертвой девочки в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку

03 июля 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Тело 17-летней девочки нашли на улице Демакова в Новосибирске. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на данные прокуратуры.

По факту смерти ребенка начали проверку. Прокуратура проверит работу органов профилактики, а при необходимости организует и другие проверочные мероприятия.

Возможная причина смерти девочки - отравление неизвестным веществом. Подробности случившегося неизвестны, однако отмечается, что рядом с телом умершей нашли вейп.

Точную причину установит экспертиза.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Таня

22:59:04 03-07-2023

Может хватит травить наших детей, кто разрешил завоз и продажу его, на мыло их всех кто на этом зарабатывает!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:06 05-07-2023

Таня (22:59:04 03-07-2023) Может хватит травить наших детей, кто разрешил завоз и прода... А может следить нужно за вашими детьми где они шляются и что употребляют ?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров