Подросток в Алтайском крае забрался на товарный вагон и получил 80% ожогов тела

С травмами мальчика доставили в больницу

10 сентября 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: СК на транспорте

В Алтайском крае ребенок получил серьезные травмы на железной дороге. Об этом сообщили в региональном СК на транспорте.

Мальчик 2007 года рождения на станции Среднесибирская забрался на товарный вагон, чтобы сделать фото и дотронулся до электрического провода. После удара током у него зафиксировали ожоги 80% тела. С полученными травмами ребенок попал в больницу.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Возможно возбуждение уголовного дела.