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Пропавшая в Барнауле 12-летняя девочка все это время жила у друга

Сейчас ребенок находится у родителей

08 сентября 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пропавшая в Барнауле 12-летняя девочка находилась у своего друга, который учится с ней в одной школе. Об этом рассказал источник amic.ru.

Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ. В "Лизе Алерт" рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания ребенка, оповестили местных жителей, проживающих рядом.

Вечером 8 сентября Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил, что девочку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ее передали родителям. Следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения школьницы, а также исследуют условия жизни и воспитания ребенка.

Барнаул дети пропал человек

Комментарии 12

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Гость

23:21:58 08-09-2023

просто сходила в кино , родители паникеры,

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Гость

23:28:27 08-09-2023

в смысле жила? хоть не родила?

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Гость

23:33:48 08-09-2023

дру нормал?

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Элен без ребят

01:04:34 09-09-2023

а сейчас по 12- летней опе ремнем нельзя? прям от души, чтобы на всю жизнь запомнила.

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Гость

14:26:18 09-09-2023

Элен без ребят (01:04:34 09-09-2023) а сейчас по 12- летней опе ремнем нельзя? прям от души, чтоб... Тебя бы кто выпорол! Чтобы на всю жизнь запомнил.

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...

07:48:57 09-09-2023

Че еще отмочит?

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Гость

20:17:20 09-09-2023

... (07:48:57 09-09-2023) Че еще отмочит? ... Родители в 12-13

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Гость

09:23:58 09-09-2023

Встречайте "ОДНщиц-рубак"...

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Олег

09:25:46 09-09-2023

Жесть полная! Девочка двенадцати лет жила у друга, не известив родителей! Весь город на уши поставили, столько людей было задействовано в поисках.

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Л

11:43:54 09-09-2023

Родители друга не заметили присутствие девочки?

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Гость

14:27:12 09-09-2023

Значит, такие родители, что от них дети сбегают.

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Гость

21:08:21 09-09-2023

не нравятся родители - можно и в детдом. Они ей айфоны покупают, а она обидки строит, выдрать ремнем, телефон кнопочный, интернет дозировано и только для учебы под контролем, никаких карманных денег, шмоток и развлечений. Пусть сидит книжки читает, может мозг начнет появляться. Весь город искал соплю эту, все службы, которые, может быть, нужнее были в другом месте...

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