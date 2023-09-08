Пропавшая в Барнауле 12-летняя девочка все это время жила у друга
Сейчас ребенок находится у родителей
08 сентября 2023, 21:45, ИА Амител
Пропавшая в Барнауле 12-летняя девочка находилась у своего друга, который учится с ней в одной школе. Об этом рассказал источник amic.ru.
Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ. В "Лизе Алерт" рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания ребенка, оповестили местных жителей, проживающих рядом.
Вечером 8 сентября Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил, что девочку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ее передали родителям. Следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения школьницы, а также исследуют условия жизни и воспитания ребенка.
23:21:58 08-09-2023
просто сходила в кино , родители паникеры,
23:28:27 08-09-2023
в смысле жила? хоть не родила?
23:33:48 08-09-2023
дру нормал?
01:04:34 09-09-2023
а сейчас по 12- летней опе ремнем нельзя? прям от души, чтобы на всю жизнь запомнила.
14:26:18 09-09-2023
Элен без ребят (01:04:34 09-09-2023) а сейчас по 12- летней опе ремнем нельзя? прям от души, чтоб... Тебя бы кто выпорол! Чтобы на всю жизнь запомнил.
07:48:57 09-09-2023
Че еще отмочит?
20:17:20 09-09-2023
... (07:48:57 09-09-2023) Че еще отмочит? ... Родители в 12-13
09:23:58 09-09-2023
Встречайте "ОДНщиц-рубак"...
09:25:46 09-09-2023
Жесть полная! Девочка двенадцати лет жила у друга, не известив родителей! Весь город на уши поставили, столько людей было задействовано в поисках.
11:43:54 09-09-2023
Родители друга не заметили присутствие девочки?
14:27:12 09-09-2023
Значит, такие родители, что от них дети сбегают.
21:08:21 09-09-2023
не нравятся родители - можно и в детдом. Они ей айфоны покупают, а она обидки строит, выдрать ремнем, телефон кнопочный, интернет дозировано и только для учебы под контролем, никаких карманных денег, шмоток и развлечений. Пусть сидит книжки читает, может мозг начнет появляться. Весь город искал соплю эту, все службы, которые, может быть, нужнее были в другом месте...