Подросток в Барнауле упал с электросамоката и лишился селезенки

С травмой школьник проходил два дня

03 июля 2024, 15:45, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: пресс-служба клинической больницы № 7

В Барнауле подросток получил разрыв селезенки, упав с электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба клинической больницы № 7.

Мальчик не справился с управлением, упал, а самокат придавил его сверху. 16-летний парень подумал, что боль в животе пройдет, но через два дня состояние стало ухудшаться.

Он пришел в больницу, врачи провели обследование и выяснили, что селезенка у пострадавшего разорвана надвое.

Ему провели операцию. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает, он восстанавливается после удаления органа.