Подросток в Барнауле упал с электросамоката и лишился селезенки
С травмой школьник проходил два дня
03 июля 2024, 15:45, ИА Амител
Врачи проводят операцию / Фото: пресс-служба клинической больницы № 7
В Барнауле подросток получил разрыв селезенки, упав с электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба клинической больницы № 7.
Мальчик не справился с управлением, упал, а самокат придавил его сверху. 16-летний парень подумал, что боль в животе пройдет, но через два дня состояние стало ухудшаться.
Он пришел в больницу, врачи провели обследование и выяснили, что селезенка у пострадавшего разорвана надвое.
Ему провели операцию. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает, он восстанавливается после удаления органа.
16:22:19 03-07-2024
человек без селезенки способен прожить, да и без мозгов живут некоторые... так что, у парня впереди нескучная жизнь, полная приключений.
16:51:33 03-07-2024
Подросток, школьник, мальчик, парень... Так всё-таки кто он?
И почему 16-летний парень подумал, что боль у него пройдёт, когда мальчика придавило самокатом?
Это как из бриллиантовой руки. Сеня объясни товарищу, почему Володька сбрил усы...
17:05:24 03-07-2024
Гость (16:51:33 03-07-2024) Подросток, школьник, мальчик, парень... Так всё-таки кто он?... Потому-что дебил он, приложуху скачал, карту привязал, мобильный инет подключил СИМ активировал и поехал кататься да вот скорость не рассчитал итог минус орган жаль не мозг.
Но впредь умнее будет и то не факт..
11:33:40 04-07-2024
приятель от разрыва селезенки умер от сепсиса через 3 суток. Этому идиоту повезло, слава Богу