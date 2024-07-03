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Появились подробности ДТП с участием легковушки и мотоцикла в Барнауле

Байкера госпитализировали

03 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Мотоциклист был госпитализирован в результате столкновения с легковым автомобилем на улице Советской Армии в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 3 июля в 07:50 у дома № 37. За рулем Subaru Impreza была женщина 1984 года рождения, а мотоциклом Honda управлял парень 2002 года рождения. "В курсе 22" писал, что он "влетел в стоящее авто".

"В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", – отметили в ГАИ.

О состоянии парня не уточняется. Полиция проводит проверку.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

11:35:22 03-07-2024

Паркуют машины чëрти где...

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Жора

12:23:21 03-07-2024

Гость (11:35:22 03-07-2024) Паркуют машины чëрти где...... Особенно бесит , когда на светофоре стоят.

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Гость

11:57:49 03-07-2024

Один в прошлом году уже въехал тоже на сов. Армии. Жалко было его мать, которая приехала туда с сыном попрощаться.

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