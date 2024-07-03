Появились подробности ДТП с участием легковушки и мотоцикла в Барнауле
Байкера госпитализировали
03 июля 2024, 11:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Мотоциклист был госпитализирован в результате столкновения с легковым автомобилем на улице Советской Армии в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария случилась 3 июля в 07:50 у дома № 37. За рулем Subaru Impreza была женщина 1984 года рождения, а мотоциклом Honda управлял парень 2002 года рождения. "В курсе 22" писал, что он "влетел в стоящее авто".
"В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", – отметили в ГАИ.
О состоянии парня не уточняется. Полиция проводит проверку.
11:35:22 03-07-2024
Паркуют машины чëрти где...
12:23:21 03-07-2024
Гость (11:35:22 03-07-2024) Паркуют машины чëрти где...... Особенно бесит , когда на светофоре стоят.
11:57:49 03-07-2024
Один в прошлом году уже въехал тоже на сов. Армии. Жалко было его мать, которая приехала туда с сыном попрощаться.