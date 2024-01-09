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Подросток в рождественскую ночь живьем сжег бомжа

У мужчины обуглилась вся поверхность тела и голова

09 января 2024, 14:40, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Сахалинской области 16-летнего местного жителя обвинили в особо тяжком убийстве 46-летнего мужчины без определенного места жительства, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в городе Долинске ночью 7 января в коридоре общежития. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Поджег полиэтиленовую упаковку и подсунул под тело спавшего в коридоре мужчины, его одежда загорелась. Смерть наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы", – рассказали в ведомстве.

Подростку грозит от 8 до 20 лет за "убийство общеопасным способом с особой жестокостью".

Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости 18+", мужчина приходил в общежитие погреться, что у жильцов вызывало недовольство. Также указывается, что подросток использовал еще и горючую жидкость.

Убийство дети

Комментарии 5

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Гость

14:54:25 09-01-2024

люди - будьте людьми!

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гость

15:18:25 09-01-2024

идиот-это судьба

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Гость

16:57:59 09-01-2024

Какая зверюшка родила и воспитала ЭТО?..

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Гость

17:40:07 09-01-2024

Гость (16:57:59 09-01-2024) Какая зверюшка родила и воспитала ЭТО?..... Не нужно зверей оскорблять, они на ТАКОЕ не способны....

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Гость

19:31:16 09-01-2024

16 лет. Несовершеннолетний. Потолок наказания 10 лет. Обычно за такое назначают лет 6 лишения свободы в воспитательной колонии. Сядет на малолетку. В 18 лет не переведут во взрослую колоннию (есть такая возможность у малолеток на 1 год) В 19 лет выйдет условно-досрочно отбыв половину срока 3 года. Обычная практика.

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