Подросток в рождественскую ночь живьем сжег бомжа
У мужчины обуглилась вся поверхность тела и голова
09 января 2024, 14:40, ИА Амител
В Сахалинской области 16-летнего местного жителя обвинили в особо тяжком убийстве 46-летнего мужчины без определенного места жительства, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в городе Долинске ночью 7 января в коридоре общежития. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Поджег полиэтиленовую упаковку и подсунул под тело спавшего в коридоре мужчины, его одежда загорелась. Смерть наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы", – рассказали в ведомстве.
Подростку грозит от 8 до 20 лет за "убийство общеопасным способом с особой жестокостью".
Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости 18+", мужчина приходил в общежитие погреться, что у жильцов вызывало недовольство. Также указывается, что подросток использовал еще и горючую жидкость.
14:54:25 09-01-2024
люди - будьте людьми!
15:18:25 09-01-2024
идиот-это судьба
16:57:59 09-01-2024
Какая зверюшка родила и воспитала ЭТО?..
17:40:07 09-01-2024
Гость (16:57:59 09-01-2024) Какая зверюшка родила и воспитала ЭТО?..... Не нужно зверей оскорблять, они на ТАКОЕ не способны....
19:31:16 09-01-2024
16 лет. Несовершеннолетний. Потолок наказания 10 лет. Обычно за такое назначают лет 6 лишения свободы в воспитательной колонии. Сядет на малолетку. В 18 лет не переведут во взрослую колоннию (есть такая возможность у малолеток на 1 год) В 19 лет выйдет условно-досрочно отбыв половину срока 3 года. Обычная практика.