В Белокурихе мигрант заживо сжег жену и утверждал, что это она себя подожгла

Суд дал злоумышленнику 13 лет колонии строгого режима

15 сентября 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Белокурихе уроженец Казахстана поджег живую супругу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Отмечается, что мужчина переехал с женой в город-курорт из ближнего зарубежья, оформил вид на жительство и трудоустроился. А вечером 24 июня 2022 года между парой произошла ссора, в ходе которой злоумышленник и совершил особо тяжкое преступление.

"Он облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Со значительными ожогами тела потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", – рассказали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признавал, утверждая, что потерпевшая самостоятельно подожгла себя. Однако собранные следствием доказательства полностью опровергли слова мужчины.

В итоге суд признал его виновным по статье об убийстве с особой жестокостью и дал ему 13 лет колонии строгого режима.