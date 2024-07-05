Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику в Новосибирске

Медики достали пульку из-под глаза

05 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

В Новосибирске подросток выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику на спортплощадке, сообщили в областном СК.

Mash Siberia пишет, что школьник играл с друзьями, в какой-то момент к ним подошли ребята постарше и попросили присоединиться, но получили отказ.

В итоге один из них схватил пневмат и выстрелил в несовершеннолетнего. В больнице медики достали ему пульку из-под глаза.

Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Следователи проводят проверку.