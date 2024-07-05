Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику в Новосибирске
Медики достали пульку из-под глаза
05 июля 2024, 12:15, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com
В Новосибирске подросток выстрелил из пневматического пистолета в лицо 11-летнему мальчику на спортплощадке, сообщили в областном СК.
Mash Siberia пишет, что школьник играл с друзьями, в какой-то момент к ним подошли ребята постарше и попросили присоединиться, но получили отказ.
В итоге один из них схватил пневмат и выстрелил в несовершеннолетнего. В больнице медики достали ему пульку из-под глаза.
Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Следователи проводят проверку.
18:29:46 05-07-2024
обиженка конченая без пукалки обыкновенное сыкло еще на учет поставят и пусть молится чтобы отец пострадавшего не нашел и не отлупил.
когда нибудь на себе испытает что такое твердое