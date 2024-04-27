В Подмосковье мужчина 11 раз выстрелил в голову знакомому

Подозреваемого задержали

27 апреля 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Житель Балашихи убил собутыльника, выстрелив ему в голову 11 раз, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

25 апреля горожанин находился в квартире знакомого и в компании нескольких мужчин распивал спиртное. В один момент между ним и одним из присутствующих произошел конфликт, который закончился расправой.

"Подозреваемый достал из-за пояса травматический пистолет, имеющий следы переделки, и произвел не менее 11 выстрелов в голову потерпевшего", – рассказали в телеграм-канале ведомства.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали.

Ранее житель Подмосковья случайно застрелил из пневматического пистолета шестилетнюю дочь своего друга.