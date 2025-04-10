После совершения преступления он был убит ответным огнем

10 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Чечне на сотрудников полиции напал несовершеннолетний местный житель. Один из полицейских погиб, а самого злоумышленника убили. После этого тело парня выставили напоказ на городской площади. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане. Около 21:00 подросток пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика, отчего тот погиб. Второй полицейский получил ранение и ответным огнем убил парня.

По данным Telegram-канала, следователи установили личность преступника. Им оказался 17-летний Эскерхан Хумашев.

Позже стало известно, что тело несовершеннолетнего выставили на площади Ачхой-Мартана. Соответствующие кадры начали распространяться по социальным сетям.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что организаторы нападения на правоохранителей находятся в Турции и на Украине. Также он сказал, что родственники нападавшего должны нести ответственность за его действия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").