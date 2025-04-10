В Чечне напоказ выставили тело подростка, напавшего с ножом на полицейских
После совершения преступления он был убит ответным огнем
10 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
В Чечне на сотрудников полиции напал несовершеннолетний местный житель. Один из полицейских погиб, а самого злоумышленника убили. После этого тело парня выставили напоказ на городской площади. Об этом сообщает Baza.
Инцидент произошел вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане. Около 21:00 подросток пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика, отчего тот погиб. Второй полицейский получил ранение и ответным огнем убил парня.
По данным Telegram-канала, следователи установили личность преступника. Им оказался 17-летний Эскерхан Хумашев.
Позже стало известно, что тело несовершеннолетнего выставили на площади Ачхой-Мартана. Соответствующие кадры начали распространяться по социальным сетям.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что организаторы нападения на правоохранителей находятся в Турции и на Украине. Также он сказал, что родственники нападавшего должны нести ответственность за его действия.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").
17:48:41 10-04-2025
Горы, есть горы.
07:50:55 11-04-2025
Так-то может поиметь эффект. Может это сделали родные того, кого он убил, раньше там была кровная месть и как оно сейчас еще неизвестно
09:32:07 06-05-2025
Просто так подошел и ударил ножом полицейского? Сказки.