Подросток застрелил отца в подмосковном тире

Следователи возбудили уголовное дело

21 августа 2024, 11:15, ИА Амител

Винтовка / Фото: ГСУ СКР по Московской области

Подросток застрелил отца в тире в подмосковном Реутове, сообщили в телеграм-канале ГСУ СКР по Московской области.

Инцидент случился 20 августа. Когда несовершеннолетний был в тактических наушниках и с оружием, мужчина зашел в небезопасную зону стрелковой галереи и получил пулю. От ранения он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.