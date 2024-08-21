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Подросток застрелил отца в подмосковном тире

Следователи возбудили уголовное дело

21 августа 2024, 11:15, ИА Амител

Винтовка / Фото: ГСУ СКР по Московской области
Винтовка / Фото: ГСУ СКР по Московской области

Подросток застрелил отца в тире в подмосковном Реутове, сообщили в телеграм-канале ГСУ СКР по Московской области.

Инцидент случился 20 августа. Когда несовершеннолетний был в тактических наушниках и с оружием, мужчина зашел в небезопасную зону стрелковой галереи и получил пулю. От ранения он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. 

Москва Происшествия

Комментарии 9

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Гость

12:19:02 21-08-2024

Беда

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Эхх

13:22:01 21-08-2024

Жалко паренька, жить теперь с этим всю жизнь..

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Гость

13:34:58 21-08-2024

они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?

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Мусик

13:53:03 21-08-2024

Гость (13:34:58 21-08-2024) они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?... это как повезет - можно и тозовкой привалить наглушняк.

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Гость

15:37:01 21-08-2024

Гость (13:34:58 21-08-2024) они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?... СВД, 7,62х54

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Юс

15:38:10 21-08-2024

Гость (13:34:58 21-08-2024) они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?... Из всякого, это, скорее всего, не парковый был аттракцион

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Гость

17:36:40 21-08-2024

У нас в Щадрино официальное стрельбище, можно пострелять из многих видов винтовок, карабинов, пистолетов, одно время даже из пулемета Максим можно было, может и сейчас тоже можно, не знаю, давно не был. Все оружие настоящее, огнестрельное и патроны нормальные.

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Дима

19:36:07 21-08-2024

вот по этому я не хочу детей, они тупые, не воспитанные и не благодарные.
папаша стрелка тоже умом не блистал если додумался зайти в стрелковую зону.

теперь затаскают всех от админа до владельца.

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Гость

15:08:47 22-08-2024

Дима (19:36:07 21-08-2024) вот по этому я не хочу детей, они тупые, не воспитанные и н... Затаскают - и правильно сделают

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