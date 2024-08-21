Подросток застрелил отца в подмосковном тире
Следователи возбудили уголовное дело
21 августа 2024, 11:15, ИА Амител
Винтовка / Фото: ГСУ СКР по Московской области
Подросток застрелил отца в тире в подмосковном Реутове, сообщили в телеграм-канале ГСУ СКР по Московской области.
Инцидент случился 20 августа. Когда несовершеннолетний был в тактических наушниках и с оружием, мужчина зашел в небезопасную зону стрелковой галереи и получил пулю. От ранения он скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
12:19:02 21-08-2024
Беда
13:22:01 21-08-2024
Жалко паренька, жить теперь с этим всю жизнь..
13:34:58 21-08-2024
они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?
13:53:03 21-08-2024
Гость (13:34:58 21-08-2024) они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?... это как повезет - можно и тозовкой привалить наглушняк.
15:37:01 21-08-2024
Гость (13:34:58 21-08-2024) они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?... СВД, 7,62х54
15:38:10 21-08-2024
Гость (13:34:58 21-08-2024) они там из какого оружия в ТИРЕ стреляют?... Из всякого, это, скорее всего, не парковый был аттракцион
17:36:40 21-08-2024
У нас в Щадрино официальное стрельбище, можно пострелять из многих видов винтовок, карабинов, пистолетов, одно время даже из пулемета Максим можно было, может и сейчас тоже можно, не знаю, давно не был. Все оружие настоящее, огнестрельное и патроны нормальные.
19:36:07 21-08-2024
вот по этому я не хочу детей, они тупые, не воспитанные и не благодарные.
папаша стрелка тоже умом не блистал если додумался зайти в стрелковую зону.
теперь затаскают всех от админа до владельца.
15:08:47 22-08-2024
Дима (19:36:07 21-08-2024) вот по этому я не хочу детей, они тупые, не воспитанные и н... Затаскают - и правильно сделают