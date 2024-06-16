Подрядчик рассказал, как идет работа над дорогой по улице 65 лет Победы
Стоимость контракта составляет более 250 миллионов рублей
16 июня 2024, 17:55, ИА Амител
На улице 65 лет Победы продолжают строительство дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Подрядная организация "Сибинвест" начала работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке улицы 65 лет Победы, который проходит от Сергея Семенова до 280-летия Барнаула.
Согласно проекту, здесь будет построена новая ливневая канализация, четырехполосная дорога, парковки и тротуары. Также будут установлены скамейки и урны. В рамках благоустройства территории планируется высадить ели, рябины, липы и спиреи, засеять газон и установить освещение.
Строительство дороги по улице 65 лет Победы ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость контракта составляет более 250 миллионов рублей.
20:18:54 16-06-2024
Проблема вся в водоотведении будет. Там и так ливневка не вывозит. Попова Павловский тракт топит. Теперь ещё площадей Для водоотведения добавят. Что там в статье перечислили. Надо по Павлику новый ливневый коллектор прокладывать. Потом можно хоть новый город там построить. Что сказать топить будет сильнее. А строят нормально кстати....
21:57:31 16-06-2024
А от 280-летия Барнаула до Павлика так и будет болото??? Воде то куда уходить? Или так по плану - искусственный водоём? Барнаул удивляет своими "передовыми" проектами. Чувствуется рука профессионалов и архитекторов, и строителей, и чиновников.