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Подрядчик рассказал, как идет работа над дорогой по улице 65 лет Победы

Стоимость контракта составляет более 250 миллионов рублей

16 июня 2024, 17:55, ИА Амител

Работы по строительству дороги / Фото: пресс-служба мэрии
Работы по строительству дороги / Фото: пресс-служба мэрии

На улице 65 лет Победы продолжают строительство дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядная организация "Сибинвест" начала работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке улицы 65 лет Победы, который проходит от Сергея Семенова до 280-летия Барнаула.

Согласно проекту, здесь будет построена новая ливневая канализация, четырехполосная дорога, парковки и тротуары. Также будут установлены скамейки и урны. В рамках благоустройства территории планируется высадить ели, рябины, липы и спиреи, засеять газон и установить освещение.

Строительство дороги по улице 65 лет Победы ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость контракта составляет более 250 миллионов рублей.
 

Барнаул Дороги

Комментарии 2

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Гога

20:18:54 16-06-2024

Проблема вся в водоотведении будет. Там и так ливневка не вывозит. Попова Павловский тракт топит. Теперь ещё площадей Для водоотведения добавят. Что там в статье перечислили. Надо по Павлику новый ливневый коллектор прокладывать. Потом можно хоть новый город там построить. Что сказать топить будет сильнее. А строят нормально кстати....

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Гость

21:57:31 16-06-2024

А от 280-летия Барнаула до Павлика так и будет болото??? Воде то куда уходить? Или так по плану - искусственный водоём? Барнаул удивляет своими "передовыми" проектами. Чувствуется рука профессионалов и архитекторов, и строителей, и чиновников.

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