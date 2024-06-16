Подрядчик рассказал, как идет работа над дорогой по улице 65 лет Победы

Стоимость контракта составляет более 250 миллионов рублей

16 июня 2024, 17:55, ИА Амител

Работы по строительству дороги / Фото: пресс-служба мэрии

На улице 65 лет Победы продолжают строительство дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядная организация "Сибинвест" начала работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке улицы 65 лет Победы, который проходит от Сергея Семенова до 280-летия Барнаула.

Согласно проекту, здесь будет построена новая ливневая канализация, четырехполосная дорога, парковки и тротуары. Также будут установлены скамейки и урны. В рамках благоустройства территории планируется высадить ели, рябины, липы и спиреи, засеять газон и установить освещение.



Строительство дороги по улице 65 лет Победы ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Стоимость контракта составляет более 250 миллионов рублей.

