В Барнауле подрядчик возвел конструкции первого этажа нового терминала аэропорта
Строительный объект посетил глава Минтранса Алтайского края Антон Воронов
08 мая 2024, 07:14, ИА Амител
Подрядчик практически завершил возведение бетонных конструкций первого этажа нового аэровокзала. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, ход строительства проверил глава ведомства Антон Воронов.
Совместно с представителями "Новапорт холдинга" и подрядчиками Воронов обсудил этапы дальнейших работ, соблюдение графика и иные технические вопросы. По информации подрядчиков, сейчас в работах участвуют свыше 200 человек и необходимая стройтехника. Заключены все основные контракты, в том числе на поставку оборудования для терминалов и внутренних коммуникаций.
Также министру представили сроки ключевых этапов строительства. В середине июня планируется завершить монтаж конструкций второго этажа, а до октября должна быть готова конструкция всех трех уровней – это позволит приступить к внутренним работам зимой. Параллельно рабочие начинают устройство инженерных коммуникаций. Кроме того, в летне-осенний период планируется выполнить реконструкцию котельной, а в рамках благоустройства сделать подъездные дороги и парковочные площадки.
Напомним, строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. Предполагается, что его годовая пропускная способность составит не меньше 1,1 млн пассажиров. Стоимость объекта – порядка 6,5 млрд рублей.
По площади здание будет вдвое больше того, которое используется в качестве терминала сейчас. Его с введением нового терминала в эксплуатацию переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.
09:35:14 08-05-2024
Аэропорт надо переносить подальше от города, а они старый всё ремонтируют. Скоро взлетная полоса будет находиться в середине жилого квартала.
12:13:07 08-05-2024
Гость (09:35:14 08-05-2024) Аэропорт надо переносить подальше от города, а они старый вс... А в других городах (Москва, Питер, Новосибирск... и т.д.) иначе? Есть санитарные ограничения, поэтому не лепи свою хибару рядом с полосой.
16:08:16 08-05-2024
Гость (12:13:07 08-05-2024) А в других городах (Москва, Питер, Новосибирск... и т.д.) ин... Да, в других иначе. Например в Москве все аэропорты находятся далеко от города, в области. Ехать из Домодедово до Москвы около 45 минут на маршрутке. Разница есть. Шереметьево тоже в области, за пределами города. Не знаете темы - не вводите других в заблуждение.
18:08:12 08-05-2024
Гость (09:35:14 08-05-2024) Аэропорт надо переносить подальше от города, а они старый вс...
Бред какой-то. Понятно, что он тебе не нужен, так как из своей щели ты не выбираешься никуда.