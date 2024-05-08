В Барнауле подрядчик возвел конструкции первого этажа нового терминала аэропорта

Строительный объект посетил глава Минтранса Алтайского края Антон Воронов

08 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Конструкции первого этажа нового терминала / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Подрядчик практически завершил возведение бетонных конструкций первого этажа нового аэровокзала. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, ход строительства проверил глава ведомства Антон Воронов.

Совместно с представителями "Новапорт холдинга" и подрядчиками Воронов обсудил этапы дальнейших работ, соблюдение графика и иные технические вопросы. По информации подрядчиков, сейчас в работах участвуют свыше 200 человек и необходимая стройтехника. Заключены все основные контракты, в том числе на поставку оборудования для терминалов и внутренних коммуникаций.

Также министру представили сроки ключевых этапов строительства. В середине июня планируется завершить монтаж конструкций второго этажа, а до октября должна быть готова конструкция всех трех уровней – это позволит приступить к внутренним работам зимой. Параллельно рабочие начинают устройство инженерных коммуникаций. Кроме того, в летне-осенний период планируется выполнить реконструкцию котельной, а в рамках благоустройства сделать подъездные дороги и парковочные площадки.

Напомним, строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. Предполагается, что его годовая пропускная способность составит не меньше 1,1 млн пассажиров. Стоимость объекта – порядка 6,5 млрд рублей.

По площади здание будет вдвое больше того, которое используется в качестве терминала сейчас. Его с введением нового терминала в эксплуатацию переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.