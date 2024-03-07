Подрядчика для завершения проблемного дома-долгостроя повторно ищут в Бийске

Осенью 2023 года желающих закончить объект не нашлось

07 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Дом на ул. Михаила Митрофанова / Фото: Avito.ru

В Бийске на торги выставили недостроенную часть многоквартирного дома. В 2016 году девелопер сдал три подъезда из девяти, и на этом работы прекратились. Позже застройщика признали банкротом. Осенью 2023 года мэрия уже пыталось найти подрядчика, который бы выкупил каркас здания и завершил его, однако желающих не нашлось.

Строительный "аппендицит"

Скандально известная девятиэтажка расположена на ул. Михаила Митрофанова, 3/1 (Микрорайон 16а). По соседству находятся готовые и строящиеся ЖК, детский сад, "Лента".

Недостроенная часть дома отгорожена от жилой забором. В аукционной документации указано, что степень готовности продаваемого каркаса составляет 64%, его площадь – около 5 тыс. квадратных метров (площадь квартир – 1,9 тыс. "квадратов").

Долгострой на ул. Михаила Митрофанова, 3/1 / Фото: скриншот сюжета на Бийском телевидении

Долгострой находится в хорошем техническом состоянии. Так, фундамент – бетонный ленточный, кирпичные стены частично утеплены минераловатными плитами, облицовка – керамическая плитка, перегородки (где строители успели их возвести) – из газоблока, кровля – плоская, рулонная. К инженерным сетям долгострой не подключен.

Новая надежда

Бетонное "наследство" оставило ПО "Железобетон" имени Мозырского, которое в 2020 году признали банкротом. Жители трех подъездов неоднократно требовали от городских чиновников снести "скелет" или завершить оставшиеся подъезды. Однако проблема не решалась, и люди обращались прокуратуру и следственные органы.

В апреле 2023 года жительница дома "дошла" до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и пожаловалась, что город не принимает никаких мер для завершения дома.

В своем обращении женщина сообщила, что собственники жилой части девятиэтажки проживают среди стройматериалов и не огражденных конструкций, из-за чего дети неоднократно получали травмы.

В подъезде, который примыкает к недостроенной части дома, есть проблемы с отоплением, а остальным секциям нужен ремонт: в стенах появились трещины, разрушается пол.

В результате алтайский Следком возбудил уголовное дело о нарушении прав жителей недостроя. Спустя полгода – в октябре 2023-го – мэрия объявила аукцион по поиску подрядчика. За долгострой чиновники просили 88,7 млн рублей (при кадастровой стоимости 81,7 млн рублей). Однако торги провалились: заявок на участие не поступило. Повторный аукцион назначен на 1 апреля 2024 года. Стоимость лота осталась прежней.