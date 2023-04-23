Подрядчики в Барнауле начали ремонтировать дороги по гарантии
Семь организаций должны контролировать состояние более 140 километров проезжих частей
23 апреля 2023, 17:10, ИА Амител
В Барнауле подрядчики приступили к гарантийному ремонту дорог, сделанных в рамках реализации нацпроекта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В частности, дорожная бригада ООО "Патай" в эти выходные начала ремонтировать улицу Взлётную и Павловский тракт. Здесь выполнили проливку трещин битумной мастикой и восстановили дорожное полотно на участках, где после зимы образовались локальные повреждения. Далее работы будут проведены на улице Кулагина и Понтонном мосту", – сказано в сообщении.
На следующей неделе компания планирует устранить недочёты на всех участках, которые находятся на гарантии. С наступлением благоприятных погодных условий к работам приступят и другие подрядчики.
Всего в Барнауле семь организаций должны контролировать состояние более 140 километров проезжих частей.
19:00:14 23-04-2023
дорожная бригада ООО "Патай" в эти выходные начала ремонтировать улицу......_____________Армянские асфальтоукладчики переделывают свои косяки, по гарантии, снова мешая движению транспорта и создавая пробки. А чинуши, которые эту халтуру принимали, понесут наказание ???
09:44:23 24-04-2023
Повесить бы за ... кто придумал и привёз такое "недорозумение" в наши края. Эта шёбёнка как пулемёт стреляет по всем авто и пешеходам "из под колёс авто"