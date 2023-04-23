Подрядчики в Барнауле начали ремонтировать дороги по гарантии

Семь организаций должны контролировать состояние более 140 километров проезжих частей

23 апреля 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В Барнауле подрядчики приступили к гарантийному ремонту дорог, сделанных в рамках реализации нацпроекта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В частности, дорожная бригада ООО "Патай" в эти выходные начала ремонтировать улицу Взлётную и Павловский тракт. Здесь выполнили проливку трещин битумной мастикой и восстановили дорожное полотно на участках, где после зимы образовались локальные повреждения. Далее работы будут проведены на улице Кулагина и Понтонном мосту", – сказано в сообщении.

На следующей неделе компания планирует устранить недочёты на всех участках, которые находятся на гарантии. С наступлением благоприятных погодных условий к работам приступят и другие подрядчики.

Всего в Барнауле семь организаций должны контролировать состояние более 140 километров проезжих частей.