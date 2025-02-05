Подрядчику рекомендовали ускорить темпы постройки нового здания аэропорта Барнаула

Глава краевого Минтранса Подолян призвал обеспечить синхронизацию работ с монтажом инженерных коммуникаций

05 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Новый терминал / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Подрядчику, занятому в строительстве нового терминала барнаульского аэропорта имени Германа Титова, рекомендовали ускорить темпы работы, чтобы обеспечить синхронизацию с монтажом инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

На стройплощадке прошло совещание с участием министра транспорта региона Андрея Подоляна, гендиректора "Новапорт Холдинг" Евгения Янкилевича, а также представителей подрядчика и субподрядчиков. В ходе него особое внимание уделили обсуждению темпов строительства нового здания аэропорта, а также соблюдения установленных сроков.

По словам Янкилевича, работы ведутся на пяти основных площадках, которые в дальнейшем обеспечат функционирование нового терминала. Монтаж инженерных сетей и вспомогательных объектов идет по графику. Проведены все работы по обустройству парковочной зоны и прокладке инженерных сетей на данной территории. С наступлением необходимых положительных температур дорожники приступят к ее асфальтированию.

Кроме того, подрядчик заявил, что к марту все инженерные сети должны быть подключены к основным сооружениям. Также на сегодня возведены монолитные конструкции будущего терминала, выполнено устройство кровли, монтирована часть оконных блоков. Остальные установят до конца текущего месяца. Полностью завершить установку теплоизоляции и фасадных элементов планируется в мае.

Также продолжается работа над установкой вентилируемой фасадной системы и технических перегородок, внутренняя отделка помещений, прокладка вентиляционных каналов и систем противопожарного водоснабжения. Продолжает поступать оборудование для оснащения аэропорта: эскалаторы уже прибыли, ожидаются телетрапы.

Участники встречи рекомендовали подрядчику усилить темпы, чтобы обеспечить синхронизацию с монтажом инженерных коммуникаций. Подолян обратил внимание, что этот проект является крупнейшим в транспортной отрасли региона, поэтому соблюдение сроков и высокое качество исполнения работ остаются ключевыми задачами. Его успешная реализация улучшит транспортную инфраструктуру и обеспечит развитие барнаульского аэропорта.

Напомним, что новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Пропускная способность – до 600 пассажиров в час. Для сравнения: текущий аэровокзал обслуживает не более 200 пассажиров в час.