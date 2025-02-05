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Подрядчику рекомендовали ускорить темпы постройки нового здания аэропорта Барнаула

Глава краевого Минтранса Подолян призвал обеспечить синхронизацию работ с монтажом инженерных коммуникаций

05 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Новый терминал / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Подрядчику, занятому в строительстве нового терминала барнаульского аэропорта имени Германа Титова, рекомендовали ускорить темпы работы, чтобы обеспечить синхронизацию с монтажом инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.

На стройплощадке прошло совещание с участием министра транспорта региона Андрея Подоляна, гендиректора "Новапорт Холдинг" Евгения Янкилевича, а также представителей подрядчика и субподрядчиков. В ходе него особое внимание уделили обсуждению темпов строительства нового здания аэропорта, а также соблюдения установленных сроков.

По словам Янкилевича, работы ведутся на пяти основных площадках, которые в дальнейшем обеспечат функционирование нового терминала. Монтаж инженерных сетей и вспомогательных объектов идет по графику. Проведены все работы по обустройству парковочной зоны и прокладке инженерных сетей на данной территории. С наступлением необходимых положительных температур дорожники приступят к ее асфальтированию.

Кроме того, подрядчик заявил, что к марту все  инженерные сети должны быть подключены к основным сооружениям. Также на сегодня возведены монолитные конструкции будущего терминала, выполнено устройство кровли, монтирована часть оконных блоков. Остальные установят до конца текущего месяца. Полностью завершить установку теплоизоляции и фасадных элементов планируется в мае.

Также продолжается работа над установкой вентилируемой фасадной системы и технических перегородок, внутренняя отделка помещений, прокладка вентиляционных каналов и систем противопожарного водоснабжения. Продолжает поступать оборудование для оснащения аэропорта: эскалаторы уже прибыли, ожидаются телетрапы.

Участники встречи рекомендовали подрядчику усилить темпы, чтобы обеспечить синхронизацию с монтажом инженерных коммуникаций. Подолян обратил внимание, что этот проект является крупнейшим в транспортной отрасли региона, поэтому соблюдение сроков и высокое качество исполнения работ остаются ключевыми задачами. Его успешная реализация улучшит транспортную инфраструктуру и обеспечит развитие барнаульского аэропорта.

Напомним, что новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Пропускная способность – до 600 пассажиров в час. Для сравнения: текущий аэровокзал обслуживает не более 200 пассажиров в час.

Барнаул Транспорт Аэропорт минтранс

Комментарии 12

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Гость

14:59:58 05-02-2025

А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы ВЕСЬ город не попадал под аэропортные зоны запрета? А то бабки получать будет владелец аэропорта с этого бизнеса, а у всего города ограничения разной степени тяжести. Жители близкорасположенных домов поймут о чем речь....

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Гость

15:22:05 05-02-2025

Гость (14:59:58 05-02-2025) А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы В... Может быть нужно думать, когда покупаешь квартиру у аэропорта.
А то как с Шереметьево: жители коттеджных поселков недовольны соседством с международным аэропортом "Шереметьево"

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Гость

18:49:55 05-02-2025

Гость (15:22:05 05-02-2025) Может быть нужно думать, когда покупаешь квартиру у аэропорт... но ведь сначала будут строить, а уже потом появится выбор покупатт или нет

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Гость

13:05:39 10-02-2025

Гость (15:22:05 05-02-2025) Может быть нужно думать, когда покупаешь квартиру у аэропорт... думать нужно хотя бы когда пишешь бред. Если не в теме, то загуглите, ВЕСЬ город попадает в зону приаэродромную, причем тут квартира у аэропорта? Требования новые заботливое государство придумало, но не подумало о тех городах, где в отличае от москвы аэропорт находится ближе.

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Гость

15:32:04 05-02-2025

Гость (14:59:58 05-02-2025) А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы В... а ты профинансируй строительство новой взлетно-посадочной полосы, и не будет у тебя проблем с соседством! там всего-то десяток миллиардов потребуется...

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Гость

18:47:18 05-02-2025

Гость (15:32:04 05-02-2025) а ты профинансируй строительство новой взлетно-посадочной по... Есть пара брошеных аэродромов. Туда можно бы было. Но ведь тогда вообще не доедешь никак. Лучше бы трамваи или электричку до существующего пустили.

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Гость

13:06:40 10-02-2025

Гость (15:32:04 05-02-2025) а ты профинансируй строительство новой взлетно-посадочной по... а ты не ТЫкай мне. Тыкалка не выросла. Если по существу нечего сказать, иногда лучше промолчать, дабы не показывать окружающим свою неосведомленность в сфере изменения законов и положения дел.

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Гость

06:01:48 06-02-2025

Гость (14:59:58 05-02-2025) А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы В...
Вот и опять местные иксперды с образованием в 7 классов подтянулись. позорите город на всю страну.

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Гость

16:04:56 05-02-2025

С развязкой как там дела? Достраивать планируют?

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Гость

18:48:02 05-02-2025

Гость (16:04:56 05-02-2025) С развязкой как там дела? Достраивать планируют? ... её ускорили уже

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ДМВ

16:15:22 05-02-2025

А совещание по ускорению темпов постройки развязки планируется?

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гость

20:47:19 05-02-2025

Скоро наверное будет как со строительством развязки на Змеиногорском тракте.

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