Подрядчику рекомендовали ускорить темпы постройки нового здания аэропорта Барнаула
Глава краевого Минтранса Подолян призвал обеспечить синхронизацию работ с монтажом инженерных коммуникаций
05 февраля 2025, 14:40, ИА Амител
Подрядчику, занятому в строительстве нового терминала барнаульского аэропорта имени Германа Титова, рекомендовали ускорить темпы работы, чтобы обеспечить синхронизацию с монтажом инженерных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края.
На стройплощадке прошло совещание с участием министра транспорта региона Андрея Подоляна, гендиректора "Новапорт Холдинг" Евгения Янкилевича, а также представителей подрядчика и субподрядчиков. В ходе него особое внимание уделили обсуждению темпов строительства нового здания аэропорта, а также соблюдения установленных сроков.
По словам Янкилевича, работы ведутся на пяти основных площадках, которые в дальнейшем обеспечат функционирование нового терминала. Монтаж инженерных сетей и вспомогательных объектов идет по графику. Проведены все работы по обустройству парковочной зоны и прокладке инженерных сетей на данной территории. С наступлением необходимых положительных температур дорожники приступят к ее асфальтированию.
Кроме того, подрядчик заявил, что к марту все инженерные сети должны быть подключены к основным сооружениям. Также на сегодня возведены монолитные конструкции будущего терминала, выполнено устройство кровли, монтирована часть оконных блоков. Остальные установят до конца текущего месяца. Полностью завершить установку теплоизоляции и фасадных элементов планируется в мае.
Также продолжается работа над установкой вентилируемой фасадной системы и технических перегородок, внутренняя отделка помещений, прокладка вентиляционных каналов и систем противопожарного водоснабжения. Продолжает поступать оборудование для оснащения аэропорта: эскалаторы уже прибыли, ожидаются телетрапы.
Участники встречи рекомендовали подрядчику усилить темпы, чтобы обеспечить синхронизацию с монтажом инженерных коммуникаций. Подолян обратил внимание, что этот проект является крупнейшим в транспортной отрасли региона, поэтому соблюдение сроков и высокое качество исполнения работ остаются ключевыми задачами. Его успешная реализация улучшит транспортную инфраструктуру и обеспечит развитие барнаульского аэропорта.
Напомним, что новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Пропускная способность – до 600 пассажиров в час. Для сравнения: текущий аэровокзал обслуживает не более 200 пассажиров в час.
14:59:58 05-02-2025
А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы ВЕСЬ город не попадал под аэропортные зоны запрета? А то бабки получать будет владелец аэропорта с этого бизнеса, а у всего города ограничения разной степени тяжести. Жители близкорасположенных домов поймут о чем речь....
15:22:05 05-02-2025
Гость (14:59:58 05-02-2025) А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы В... Может быть нужно думать, когда покупаешь квартиру у аэропорта.
А то как с Шереметьево: жители коттеджных поселков недовольны соседством с международным аэропортом "Шереметьево"
18:49:55 05-02-2025
Гость (15:22:05 05-02-2025) Может быть нужно думать, когда покупаешь квартиру у аэропорт... но ведь сначала будут строить, а уже потом появится выбор покупатт или нет
13:05:39 10-02-2025
Гость (15:22:05 05-02-2025) Может быть нужно думать, когда покупаешь квартиру у аэропорт... думать нужно хотя бы когда пишешь бред. Если не в теме, то загуглите, ВЕСЬ город попадает в зону приаэродромную, причем тут квартира у аэропорта? Требования новые заботливое государство придумало, но не подумало о тех городах, где в отличае от москвы аэропорт находится ближе.
15:32:04 05-02-2025
Гость (14:59:58 05-02-2025) А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы В... а ты профинансируй строительство новой взлетно-посадочной полосы, и не будет у тебя проблем с соседством! там всего-то десяток миллиардов потребуется...
18:47:18 05-02-2025
Гость (15:32:04 05-02-2025) а ты профинансируй строительство новой взлетно-посадочной по... Есть пара брошеных аэродромов. Туда можно бы было. Но ведь тогда вообще не доедешь никак. Лучше бы трамваи или электричку до существующего пустили.
13:06:40 10-02-2025
Гость (15:32:04 05-02-2025) а ты профинансируй строительство новой взлетно-посадочной по... а ты не ТЫкай мне. Тыкалка не выросла. Если по существу нечего сказать, иногда лучше промолчать, дабы не показывать окружающим свою неосведомленность в сфере изменения законов и положения дел.
06:01:48 06-02-2025
Гость (14:59:58 05-02-2025) А нельзя быол этот сарай построить ДАЛЬШЕ от города, чтобы В...
Вот и опять местные иксперды с образованием в 7 классов подтянулись. позорите город на всю страну.
16:04:56 05-02-2025
С развязкой как там дела? Достраивать планируют?
18:48:02 05-02-2025
Гость (16:04:56 05-02-2025) С развязкой как там дела? Достраивать планируют? ... её ускорили уже
16:15:22 05-02-2025
А совещание по ускорению темпов постройки развязки планируется?
20:47:19 05-02-2025
Скоро наверное будет как со строительством развязки на Змеиногорском тракте.