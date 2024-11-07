Согласно графику. Как идет строительство нового аэропорта в Барнауле

Сдать аэрокомплекс планируют не позднее весны 2026 года

07 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Строительство нового терминала в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

Несмотря на возможные сложности с поставкой оборудования для строительства нового аэропорта в Барнауле, сдать объект планируют раньше срока – весны 2026 года. Ход работ обсудили зампред правительства Алтайского края Александр Климин и гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич.

Как идут работы?

Как сообщает пресс-служба правительства, участники оценили степень готовности различных объектов инфраструктуры, включая насосную станцию пожаротушения, ливневые и очистные сооружения, реконструкцию существующей котельной и парковочную зону. Все работы ведутся согласно установленному графику. Временная газовая котельная уже введена в эксплуатацию и обеспечивает теплом действующие объекты аэропорта.

Александр Климин также заглянул в строящееся здание аэровокзального комплекса. Работы по устройству кирпичной кладки внутренних перегородок строители завершили, теперь занимаются внутренней отделкой. Параллельно ведется монтаж инженерных систем, внешнего фасада и кровли. Закрыть полностью тепловой контур и установить оконные блоки рабочие планируют в ближайший месяц.

Также участники обсудили возможные риски, связанные с поставкой основного оборудования для оснащения аэропорта. По данным подрядчика, первая партия оборудования, включая лифты и эскалаторы, должна поступить в декабре текущего года. Досмотровое багажное оборудование ожидается немного позднее, а телетрапы – весной следующего года.

Несмотря на то, что по документам сдать объект необходимо к марту 2026-го, подрядчик намерен достроить терминал в следующем году. При этом ранее представители власти региона и инвестора заверяли, что терминал заработает уже летом 2025 года.

Что вообще известно о строительстве нового терминала?

Аэровокзальный комплекс будет в два раза больше существующего и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины.

На первом этаже будет несколько зон: общедоступная, входного досмотра, коммерции, общественного питания с помещениями кухни, обработки багажа, выдачи багажа на внутренних рейсах, регистрации пассажиров. Там же будут санузлы для пассажиров, медпункты, зоны послеполетного досмотра внутренних линий, помещения розыска багажа, служебные пункты досмотра, группы помещений по оформлению оружия пассажиров, служебные, санитарно-бытовые, инженерно-технические и вспомогательные помещения.

На втором этаже будут галерея прилета внутренних рейсов, общедоступная зона и предполетного досмотра, зал длительного ожидания вылетов, служебное помещение военной комендатуры, санитарно-бытовые, служебные, инженерно-технические и вспомогательные помещения, а также санузлы.

На третьем этаже расположат еще несколько зон: общедоступная, повышенной комфортности внутренних линий, ожидания внутренних линий, коммерческие, общественного питания с кухней. А также комната матери и ребенка, служебные и инженерно-технические помещения, санузлы. Благоустройство ожидает и прилегающая территория.

В 2024 году, согласно предварительным подсчетам, барнаульский аэропорт обслужит 770-780 тысяч человек. После окончания работ терминал сможет обслуживать до миллиона человек в год, а география полетов – заметно вырасти.