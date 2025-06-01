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В Москву прибыла первая партия пострадавших после взрыва моста под Брянском

Медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь

01 июня 2025, 14:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим. Об этом сообщает столичный депздрав в своем Telegram-канале.

"Московские экстренные службы ожидают прибытия второго поезда с пострадавшими", – говорится в сообщении.

Там подчеркивают, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь.

Напомним, что минувшей ночью под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее еще один мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда. 

Происшествия

Комментарии 2

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Олег

15:37:38 01-06-2025

А на Днепре стоят мосты.

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Гость

19:26:34 01-06-2025

ПОЧЕМУ в той зоне не охраняются мосты??? я в шоке!! как так можно беспечными такими быть? тут диверсантов тыщщи проползли через Курск, и теперь они тут среди нас уже!!

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