В Москву прибыла первая партия пострадавших после взрыва моста под Брянском

Медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь

01 июня 2025, 14:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим. Об этом сообщает столичный депздрав в своем Telegram-канале.

"Московские экстренные службы ожидают прибытия второго поезда с пострадавшими", – говорится в сообщении.

Там подчеркивают, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь.

Напомним, что минувшей ночью под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее еще один мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда.