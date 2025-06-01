В Москву прибыла первая партия пострадавших после взрыва моста под Брянском
Медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь
01 июня 2025, 14:45, ИА Амител
Первая партия прибывших в Москву после ЧП с поездом в Брянской области встречена, медики готовы оказывать помощь пострадавшим. Об этом сообщает столичный депздрав в своем Telegram-канале.
"Московские экстренные службы ожидают прибытия второго поезда с пострадавшими", – говорится в сообщении.
Там подчеркивают, что медики и психологи готовы незамедлительно оказывать всю необходимую пострадавшим помощь.
Напомним, что минувшей ночью под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее еще один мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда.
15:37:38 01-06-2025
А на Днепре стоят мосты.
19:26:34 01-06-2025
ПОЧЕМУ в той зоне не охраняются мосты??? я в шоке!! как так можно беспечными такими быть? тут диверсантов тыщщи проползли через Курск, и теперь они тут среди нас уже!!