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Подсчитана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

Впрочем, вероятность конфликта оценили как низкую

29 июля 2024, 17:20, ИА Амител

Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com
Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com

Мировая экономика пострадает почти на 4 трлн долларов в первый год гипотетической войны между Южной Кореей и КНДР, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

"Эта сумма в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины. Экономические и человеческие потери будут гораздо более разрушительными", – отметили в зарубежном издании.

Стоит отметить, что 4 трлн долларов – это примерно 3,9% всего мирового ВВП. Впрочем, вероятность войны оценили как низкую.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Комментарии 2

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Гость

07:01:13 30-07-2024

в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины --- может потому что ЯО могут применить?

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Гость

11:18:53 30-07-2024

Расскажите как в России, в Челябинске сегодня, например! На кой леший нужна эта новость ни о чем?

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