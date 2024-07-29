Подсчитана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР

Впрочем, вероятность конфликта оценили как низкую

29 июля 2024, 17:20, ИА Амител

Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com

Мировая экономика пострадает почти на 4 трлн долларов в первый год гипотетической войны между Южной Кореей и КНДР, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.

"Эта сумма в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины. Экономические и человеческие потери будут гораздо более разрушительными", – отметили в зарубежном издании.

Стоит отметить, что 4 трлн долларов – это примерно 3,9% всего мирового ВВП. Впрочем, вероятность войны оценили как низкую.