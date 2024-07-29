Подсчитана сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР
Впрочем, вероятность конфликта оценили как низкую
29 июля 2024, 17:20, ИА Амител
Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com
Мировая экономика пострадает почти на 4 трлн долларов в первый год гипотетической войны между Южной Кореей и КНДР, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Bloomberg.
"Эта сумма в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины. Экономические и человеческие потери будут гораздо более разрушительными", – отметили в зарубежном издании.
Стоит отметить, что 4 трлн долларов – это примерно 3,9% всего мирового ВВП. Впрочем, вероятность войны оценили как низкую.
07:01:13 30-07-2024
в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины --- может потому что ЯО могут применить?
11:18:53 30-07-2024
Расскажите как в России, в Челябинске сегодня, например! На кой леший нужна эта новость ни о чем?