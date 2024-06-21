О договоре с КНДР и ядерной доктрине. Главное из пресс-конференции Путина

Российский лидер пообщался с журналистами во Вьетнаме в завершение своего визита

21 июня 2024, 06:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин за минувшие дни успел посетить КНДР и Вьетнам, где встретился с главами государств. После он выступил с пресс-конференцией для российских журналистов. Рассказываем, что сказал глава государства.

Об отношениях с КНДР

Путин заявил, что в заключенном договоре о стратегическом партнерстве с КНДР нет новизны, хоть и он выглядит в современных условиях "остро".

"Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование. А в нашем прежнем договоре, по-моему, 1962 года, что ли, там все то же самое было", – сказал он.

Вызвавшие дискуссию положения о взаимной обороне действуют в случае военной агрессии, а потому Южной Корее нечего опасаться, если она не собирается нападать на Северную, подчеркнул президент.

Санкции в отношении КНДР Путин назвал странными и негуманными. Он сравнил режим ограничений с блокадой Ленинграда. Вместе с тем Путин признал, что введенные в отношении Пхеньяна санкции нельзя отменить обычными способами, однако над этим нужно работать.

Путин также заявил, что поставки Сеулом летального оружия в зону боевых действий на Украине будут большой ошибкой, а если это произойдет, Россия примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он отметил, что РФ оставляет за собой право поставлять вооружения в другие регионы, в том числе и в КНДР.

О Западе и Украине

Журналисты задали Путину вопрос о реакции Запада на его мирные инициативы. Российский лидер заявил, что она была ожидаемой, однако здравомыслящие политики задумаются, если хотят завершить украинский конфликт. Он надеется, что "нигилизм" в отношении предложений Москвы не будет вечным.

Президент также напомнил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров, а достигнутые в 2022 году в Стамбуле договоренности были приемлемы для Киева. Москва была готова продолжать диалог. Сами переговоры, по словам главы государства, могут возобновиться "хоть завтра", а место их проведения не имеет значения.

Комментируя ситуацию на линии соприкосновения, президент заявил, что у РФ нет цели подходить к Харькову. Он напомнил, что еще полгода назад говорил о планах создать санитарную зону на территории Украины. Обстрелы не прекратились, и Россия сделала то, "о чем и говорили".

Киевский режим, по словам президента, заинтересован в продолжении огня, так как не хочет уходить от власти и проводить выборы в соответствии с конституцией. Путин добавил, что Украина будет "вечно тянуть с прекращением огня", а Запад в конечном счете повесит на Владимира Зеленского все непопулярные решения и сменит его в 2025 году.

Путин также заявил, что если Запад хочет добиться стратегического поражения РФ на поле боя, это означает прекращение государственности.

"Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?" – добавил глава государства.

О стратегических силах

Путин заявил, что стратегические силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. По этой причине Москву мало беспокоит, что сейчас делают западные страны.

"Мы сейчас думаем о том, что в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия", – сказал он.

Политик отметил, что сейчас Запад разрабатывает взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, на что необходимо обратить внимание.