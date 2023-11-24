Подсобные хозяйства на Алтае избавляются от коров из-за подорожавших кормов

По словам жителей сел, рентабельность производства молока снижается

24 ноября 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Личные подсобные хозяйства Алтайского края вынуждены сдавать коров из-за того, что держать их уже нерентабельно. Как сообщает "Вести Алтай", причиной стало подорожание кормов.

В частности, сейчас жительница поселка Линевского Смоленского района продает доильный аппарат. Долгие годы она держала свиней, после – коров, однако с годами их становится все меньше. От последней особи пришлось избавиться из-за нерентабельности молочного производства – в результате из производителей продукта семья стала покупателем, как и большинство жителей Линевского.

По словам хозяйки, сено в этом году заготавливали до сентября. Однако его мало и оно плохого качества, а цена выросла почти в три раза – с 1200 до 3500 рублей за один тюк.

Владелице другого личного подсобного хозяйства в Новотырышкино также пришлось оптимизировать свой бизнес. Она сдала на мясо одну из двух коров – вместо 24 тюков подорожавшего сена теперь требуется 11. Решение она приняла на фоне того, что цена молока не окупает затрат на производство.

При этом если брать район в целом, то поголовье сократилось незначительно, отмечается в публикации. Это обусловлено приростом новых ферм крупных хозяйств.