Подсобные хозяйства на Алтае избавляются от коров из-за подорожавших кормов
По словам жителей сел, рентабельность производства молока снижается
24 ноября 2023, 19:01, ИА Амител
Личные подсобные хозяйства Алтайского края вынуждены сдавать коров из-за того, что держать их уже нерентабельно. Как сообщает "Вести Алтай", причиной стало подорожание кормов.
В частности, сейчас жительница поселка Линевского Смоленского района продает доильный аппарат. Долгие годы она держала свиней, после – коров, однако с годами их становится все меньше. От последней особи пришлось избавиться из-за нерентабельности молочного производства – в результате из производителей продукта семья стала покупателем, как и большинство жителей Линевского.
По словам хозяйки, сено в этом году заготавливали до сентября. Однако его мало и оно плохого качества, а цена выросла почти в три раза – с 1200 до 3500 рублей за один тюк.
Владелице другого личного подсобного хозяйства в Новотырышкино также пришлось оптимизировать свой бизнес. Она сдала на мясо одну из двух коров – вместо 24 тюков подорожавшего сена теперь требуется 11. Решение она приняла на фоне того, что цена молока не окупает затрат на производство.
При этом если брать район в целом, то поголовье сократилось незначительно, отмечается в публикации. Это обусловлено приростом новых ферм крупных хозяйств.
21:26:59 24-11-2023
Печально.
21:59:43 24-11-2023
Госпади спаси нас от этих поганых капиталистов пока не поздно...
22:42:05 24-11-2023
Так и будет с каждым годом, все будут сдавать свой КРС так как действительно цены на горючее, корма и т. Д бешеные оно того не стоит, а здоровье уходит и нам не кто не помогает его потом поддерживать.
00:18:00 25-11-2023
Чем дальше тем веселее
07:45:33 25-11-2023
Пока ЕДРО будет рулить ,дорога будет с ухабами !
09:35:11 25-11-2023
И это в "житнице" Сибири? Что дальше может быть при этом капитализме?
09:52:33 25-11-2023
Это прорывы о которых говорили.Слава этой власти последнее хотят уничтожить.
13:43:49 25-11-2023
Засухи, на грани природной катастрофы и цены на запчасти+топливо. Все бы решалось повышением цен на продукцию, но следствием будет инфляция, и так по кругу. Покупательская способность снизилась(что не сказывается почему то на курортах, морях, турциях) В общем, всегда плохо быть не может, будем надеяться на урожайный год. Привыкнем, адаптируемся, но корова все же себя окупит. И нас накормит. В условиях тотальной безработицы на селе, других вариантов выжить я пока не вижу.
14:38:24 25-11-2023
У нас давным давно уже всех крс сдали, на 1000 дворов ну может голов 10 осталось, свиней то же давно никто не держит.
02:29:06 26-11-2023
А не пробовали меньше радоваться по поводу выхода России в лидеры по продаже зерна? А то скоро и людям есть будет, поскольку тот хлеб, что продается, едой уже трудно становится называть. А куда делась некогда развитая в крае мелиорация? Неужто тоже олигархи подмяли? Или оборудование пошло на качественные ограды подворий?
14:02:14 26-11-2023
Стоимость килограмма сена от 10 руб. + доставка от 80 руб. за км. Стоимость килограмма фуражной пшеницы 8- 9 руб. , сено завышено минимум в 3 раза.( кормовая ценность сена составляет 0,2 -0,3 кормовых единиц, зы 1 корм. единицу принято считать 1 кг. фуражного овса или 1,02 фуражной пшеницы). Засуха здесь ни при чем, сена выросло много, основные продавцы сена на АВИТО именно из западных засушливых районов. На фоне объявленной ЧС продавцы сена тупо решили набить карман, а по факту многие сгноили сено от затяжных дождей. При этом уничтожили потенциальных покупателей сена на следующий сезон, ведь коров то порезали.