Как изменится закон о пчеловодстве в Алтайском крае и почему его не одобряют аграрии?

С 1 сентября 2024 года крестьяне будут обязаны сообщать конкретную дату обработки своих полей от вредителей растений

23 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Случаи массовой гибели пчел из-за обработки полей пестицидами и агрохимикатами должны сократиться в Алтайском крае благодаря ужесточению требований по уведомлению населения о предстоящих работах. На ноябрьской сессии АКЗС депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в закон "О пчеловодстве", которые обяжут аграриев указывать конкретную дату протрав и подавать такие объявления в СМИ в строгие сроки: не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней. Подробнее в материале amic.ru.

А разве сейчас не так?

Требования об оповещении были в законе "О пчеловодстве" и раньше. Но в действующей редакции они обязывают крестьян предупреждать об обработке полей пестицидами и агрохимикатами жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров, минимум за три дня. При этом максимальный срок подачи таких объявлений в СМИ не обозначен, объясняет председатель комитета регионального парламента по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

"Это приводит к тому, что еще в мае сельхозтоваропроизводители дают объявления в районных газетах, что обработки пройдут в полях в период с мая по август, то есть никаких дат в них нет. Теперь конкретная дата применения пестицидов должна будет указываться", – рассказывает депутат Серов.

Кроме того, новая редакция закона обяжет указывать в таких объявлениях не только кадастровый номер участка, где пройдут протравы, но и его адрес либо местоположение, способ и дозировку применения пестицидов, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. Все эти поправки вступят в силу в регионе с 1 сентября 2024 года.

Что об этом говорят аграрии?

Не все аграрии считают, что такие изменения целесообразны. В беседе с amic.ru руководитель одного из КФХ отметил, что предугадать конкретную дату обработок полей будет весьма проблематично: вредители атакуют сельхозкультуры молниеносно и счет идет на часы. Промедление в пару-тройку дней – и обрабатывать уже будет нечего, отмечает собеседник. Кроме того, по его словам, не всегда оперативно удается подать объявление в газету.

"Во-первых, в районных газетах очередь на объявления на две недели вперед. Во-вторых, даже если запланировать обработку заблаговременно и разместить информацию в СМИ, может пройти дождь или подняться сильный ветер. В первом случае проводить такие работы не имеет смысла, во-втором – вообще запрещено. В итоге пасечники будут перевозить несколько дней свои ульи, а смысла в этом никакого: протравы мы перенесем", – объясняет фермер на условиях анонимности.

Решать вопросы по-взрослому

Сергей Серов отмечает, что в 2023 году в Алтайском крае случаи гибели пчел из-за обработки полей агрохимикатами значительно сократились. По его мнению, таких результатов удалось добиться во многом благодаря тому, что крестьяне и пчеловоды на местах начали более плотно взаимодействовать и решать вопросы по-взрослому.

"В этом году пчел у нас погибло значительно меньше из-за протрав, хотя посевные площади у нас не уменьшились, как и объем сельхозкультур. Я вам честно скажу, никакой закон не поможет, если пчеловоды и сельхозпроизводители не найдут общий язык. Самый надежный способ – сесть за стол переговоров, договориться помогать друг другу и закрепить это рукопожатием. И я рад, что в этом направлении аграрии и пчеловоды начали сотрудничать", – говорит депутат.

Как уточнили amic.ru в региональном управлении Россельхознадзора, в 2023 году количество обращений от пасечников из-за применения аграриями пестицидов и агрохимикатов сократилось в десять раз: пострадали – семь, тогда как в 2022 году их число было выше 60. При этом количество районов, где пострадали пчеловоды, уменьшилось в три раза: в 2023 году это всего пять районов (Усть-Пристанский, Змеиногорский, Алейский, Советский, Кытмановский), тогда как в прошлом году количество районов достигало 16.

"На совещаниях по этой проблеме все участники приходили к единому мнению, что данный вопрос можно решить исключительно договорным путем, если заранее договариваться о месте размещения пасек, предупреждать об обработках, совместно решать вопросы с перемещением кочевых пасек перед обработками", – говорит руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

Он также отметил, что региону необходимо максимально переходить на щадящие химические препараты 3 и 4 классов опасности и биопрепараты. А также обязательно учитывать севооборот вблизи населенных пунктов, так как и в них держат пчел – убрать их невозможно. Кроме того, Миронов напомнил, что существует норма, которая не разрешает обрабатывать поля ближе 300 м к населенному пункту.