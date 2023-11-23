Как изменится закон о пчеловодстве в Алтайском крае и почему его не одобряют аграрии?
С 1 сентября 2024 года крестьяне будут обязаны сообщать конкретную дату обработки своих полей от вредителей растений
23 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
Случаи массовой гибели пчел из-за обработки полей пестицидами и агрохимикатами должны сократиться в Алтайском крае благодаря ужесточению требований по уведомлению населения о предстоящих работах. На ноябрьской сессии АКЗС депутаты рассмотрят в первом чтении изменения в закон "О пчеловодстве", которые обяжут аграриев указывать конкретную дату протрав и подавать такие объявления в СМИ в строгие сроки: не ранее чем за десять и не позднее чем за пять дней. Подробнее в материале amic.ru.
А разве сейчас не так?
Требования об оповещении были в законе "О пчеловодстве" и раньше. Но в действующей редакции они обязывают крестьян предупреждать об обработке полей пестицидами и агрохимикатами жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до семи километров, минимум за три дня. При этом максимальный срок подачи таких объявлений в СМИ не обозначен, объясняет председатель комитета регионального парламента по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.
"Это приводит к тому, что еще в мае сельхозтоваропроизводители дают объявления в районных газетах, что обработки пройдут в полях в период с мая по август, то есть никаких дат в них нет. Теперь конкретная дата применения пестицидов должна будет указываться", – рассказывает депутат Серов.
Кроме того, новая редакция закона обяжет указывать в таких объявлениях не только кадастровый номер участка, где пройдут протравы, но и его адрес либо местоположение, способ и дозировку применения пестицидов, а также рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. Все эти поправки вступят в силу в регионе с 1 сентября 2024 года.
Что об этом говорят аграрии?
Не все аграрии считают, что такие изменения целесообразны. В беседе с amic.ru руководитель одного из КФХ отметил, что предугадать конкретную дату обработок полей будет весьма проблематично: вредители атакуют сельхозкультуры молниеносно и счет идет на часы. Промедление в пару-тройку дней – и обрабатывать уже будет нечего, отмечает собеседник. Кроме того, по его словам, не всегда оперативно удается подать объявление в газету.
"Во-первых, в районных газетах очередь на объявления на две недели вперед. Во-вторых, даже если запланировать обработку заблаговременно и разместить информацию в СМИ, может пройти дождь или подняться сильный ветер. В первом случае проводить такие работы не имеет смысла, во-втором – вообще запрещено. В итоге пасечники будут перевозить несколько дней свои ульи, а смысла в этом никакого: протравы мы перенесем", – объясняет фермер на условиях анонимности.
Решать вопросы по-взрослому
Сергей Серов отмечает, что в 2023 году в Алтайском крае случаи гибели пчел из-за обработки полей агрохимикатами значительно сократились. По его мнению, таких результатов удалось добиться во многом благодаря тому, что крестьяне и пчеловоды на местах начали более плотно взаимодействовать и решать вопросы по-взрослому.
"В этом году пчел у нас погибло значительно меньше из-за протрав, хотя посевные площади у нас не уменьшились, как и объем сельхозкультур. Я вам честно скажу, никакой закон не поможет, если пчеловоды и сельхозпроизводители не найдут общий язык. Самый надежный способ – сесть за стол переговоров, договориться помогать друг другу и закрепить это рукопожатием. И я рад, что в этом направлении аграрии и пчеловоды начали сотрудничать", – говорит депутат.
Как уточнили amic.ru в региональном управлении Россельхознадзора, в 2023 году количество обращений от пасечников из-за применения аграриями пестицидов и агрохимикатов сократилось в десять раз: пострадали – семь, тогда как в 2022 году их число было выше 60. При этом количество районов, где пострадали пчеловоды, уменьшилось в три раза: в 2023 году это всего пять районов (Усть-Пристанский, Змеиногорский, Алейский, Советский, Кытмановский), тогда как в прошлом году количество районов достигало 16.
"На совещаниях по этой проблеме все участники приходили к единому мнению, что данный вопрос можно решить исключительно договорным путем, если заранее договариваться о месте размещения пасек, предупреждать об обработках, совместно решать вопросы с перемещением кочевых пасек перед обработками", – говорит руководитель Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.
Он также отметил, что региону необходимо максимально переходить на щадящие химические препараты 3 и 4 классов опасности и биопрепараты. А также обязательно учитывать севооборот вблизи населенных пунктов, так как и в них держат пчел – убрать их невозможно. Кроме того, Миронов напомнил, что существует норма, которая не разрешает обрабатывать поля ближе 300 м к населенному пункту.
09:30:19 23-11-2023
странно, что проблема еще существует - ведь о её решении с помощью мобильного приложения громко заявляли минсельхоз с тастаном
09:41:26 23-11-2023
А если пчеловод держит до 100 ульев. Например, активно и радостно продаёт душистый медок. Будет ли это действие расцениваться, как незаконное предпринимательство, то есть систематическое извлечение прибыли? Согласно административного кодекса, статья 14.1, карается судьёй большим денежным штрафом и конфискацией. По аналогии "такси без лицензии".
12:19:19 23-11-2023
Интересно считаются ли населенными пунктами садоводства, там люду летом проживают постоянно? В этом году несколько дней дышать было невозможно, несло с поля (не знаю что это цветет желтым) каким то г*внищем.
13:20:36 23-11-2023
Гость (12:19:19 23-11-2023) Интересно считаются ли населенными пунктами садоводства, там... Это рапс и его очень много протравливают, за сезон может 5-6 обработок быть
10:37:10 25-11-2023
Гость (09:41:26 23-11-2023) А если пчеловод держит до 100 ульев. Например, активно и рад... Закон "О личном подсобном хозяйстве" читайте. Продукция ЛПХ налогами не облагается.
02:02:24 01-12-2023
Надо шире ставить вопрос. Пчела это как лакмусовая бумажка - гибнет там, где человеку также грозит опасность. Надо расширить зоны неприменения вблизи населенных пунктов с учетов "розы ветров". В свое время был препарат ДДТ , который 100% помогал бороться с вредителями и сорняками. Его в свое время считали наивысшим достижением в сельском хозяйстве. Но после его применения стали болеть и умирать люди - в итоге его запретили. Почему сейчас нельзя запретить самые опасные пестициды и агрохимикаты 1 и 2 класса? И второе, а почему 1 сентября, а не 1 января??? Обработка происходит летом, но никак не осенью. У нас опять еще год пчелы и люди будут под опасностью отравления. И не факт, что в 2024 году цифры будут меньше. И третье, когда фермеры платят пчеловодам за опыление, которое в разы повышает урожай, то это их очень дисциплинирует. И вот тогда действительно и пчеловоды и фермеры будут играть на одной стороне. А нашим краевым властям надо инициировать эти процессы и возможно, давать дополнительную поддержку таким аграриям. Опыт Кемеровской области показывает положительный эффект там, где это применялось.